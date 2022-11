Dans son livre "Vies de surf", Peyo Lizarazu revient sur 20 années d'apprivoisement de la vague Belharra

Il y a 20 ans, jour pour jour, plusieurs surfeurs affrontaient pour la première fois la vague mythique Belharra à deux kilomètres et demi au large d'Urrugne. Le surfeur d'Hendaye Peyo Lizarazu faisait partie de l'expédition. En deux décennies, il a pu surfer Belharra une vingtaine de fois. Vingt ans après son premier essai, Peyo Lizarazu vient de publier le livre "Vies de surf" aux éditions de la Martinière. La dernière apparition de la vague géante a eu lieu début novembre.

"Un fracas impressionnant"

Invité du 6-9 de France Bleu Pays Basque , le sportif a expliqué que surfer Belharra suppose un entrainement de haut niveau et une très grande concentration. "Belharra est effectivement un mélange de sensations avec une grande concentration. La vague de plusieurs mètres de haut peut faire un peu peur. Mais nous ne sommes jamais seul sur ces vagues et c'est la meilleure manière de réussir à se sortir d'affaire quand on a un problème. Le bruit de Belharra fait partie de ces choses impressionnantes, en particulier les jours où il n'y a pas de vent. Elle reste une vague rare et quand elle se déroule, elle le fait par séries. Donc quand les vagues arrivent et qu'elles cassent sur la côte, c'est vraiment un fracas impressionnant" assure Peyo Lizarazu.

Un drame évité

En octobre 2020, une partie de la Corniche s'était effondrée à cause de l'ouragan Epsilon, à quelques mètres seulement d'un endroit prisé des passants venus admirer Belharra. "On a frôlé la catastrophe, on a évité un drame humain" avait alors avoué le maire Filipe Aramendi. En effet, quelques heures plus tôt, des dizaines de personnes s'étaient réunies à cet endroit pour admirer la vague Belharra, qui s'était réveillée la veille.

