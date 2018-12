Le syndicat de police Alliance appelle à une journée noire dans les commissariats

Loiret, France

Ce mercredi 18 décembre devrait être une journée noire dans les commissariats. Les syndicats demandent des moyens financiers supplémentaires, dans la perspective du vote à l'Assemblée, ce mercredi, du budget 2019 pour les forces de sécurité. Le budget baisse de 62 millions d’euros sur l’investissement dans la police nationale, ce qui engendrerait une dégradation des conditions de travail, selon le syndicat.

"Les collègues ne sortiront que sur appel et pour les interventions les plus urgentes"

Le syndicat Alliance Police Nationale appelle à fermer tous les commissariats, dont celui d'Orléans et Montargis. Pour Dominique Coquelle, représentant d'Alliance dans le Loiret : "Quand on dit fermeture des commissariats ça veut dire que les collègues ne sortiront que sur appel et pour les interventions les plus urgentes. On ne va pas sortir sur un stationnement gênant ou pour une petite dégradation sur un véhicule. On sortira sur des accidents graves ou des citoyens qui se font agressés."

Le représentant du syndicat dans le département dénonce le manque de considération : "Notamment pour les forces de l'ordre qui bossent à temps plein depuis un mois sur les gilets jaunes. Samedi dernier j'étais un peu énervé avec la venue du ministre de la Culture à Montargis. Je pense que ce n'était pas opportun que Franck Riester vienne à l'inauguration du musée Girodet alors que tous les collègues étaient déjà mobilisés. Certains ont donc du être rappelés spécialement pour le Ministre."

Ce mardi, le gouvernement a proposé via un amendement au projet de loi de Finances, d'attribuer une prime de 300 euros aux forces de l'ordre mobilisées pendant le mouvement des "gilets jaunes".