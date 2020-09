Le syndicat de Police Alliance continue de réclamer des renforts pour le commissariat de Châteauroux

Le coup de gueule du syndicat de police Alliance à Châteauroux. le week-end dernier 3 policiers ont été légèrement blessés en intervention. le syndicat condamne l'agression et souligne que 3 fonctionnaires hors du terrain pendant 5 jours c'est un véritable casse-tête vu le manque d'effectifs.

La colère des policiers de Châteauroux. le syndicat Alliance, dénonce l'agression dont ont été victimes des hommes de la brigade de nuit. Ils sont intervenus pour interpeller un détenu en semi-liberté de la prison du Craquelin. Très alcoolisé il refusait de regagner sa cellule et s'en est pris aux policiers venus le raisonner.

3 fonctionnaires ont été blessés et ont reçu 4 à 5 jours d'arrêt de travail chacun. En plus d'une agression inadmissible dénoncée par le syndicat, ces ITT compliquent considérablement l'organisation au sein du commissariat en raison des effectifs qui se sont réduits comme peau de chagrin. Alliance réclame depuis des années des renforts pour Châteauroux, estimant avoir perdu plus de la moitié de ses effectifs en 20 ans. C'est ce que dénonce le secrétaire départemental adjoint du syndicat Alliance dans l'Indre, Jérôme Retailleau