Le syndicat des Boulangers du Grand Paris "contre" l'ouverture des boulangeries sept jours sur sept

Faut-il ouvrir les boulangeries parisiennes sept jours sur sept ? "La réponse est non", répond fermement ce mercredi matin, Christian Voiriot, président du syndicat des Boulangers du Grand Paris, invité de France Bleu Paris, inquiet des répercussions que cette ouverture non-stop aurait sur la santé et la rentabilité des petite structures.

Six parisiens sur dix sont favorables à une ouverture tous les jours, selon un sondage Ifop. Pour Christian Voiriot, cette étude commandée par la Fédération des entreprises de boulangerie, donc les industriels, est biaisée. Et aux clients qui réclame une ouverture non-stop, il leur répond : "je leur retourne la question, est-ce que eux sont prêts à travailler sept jours sur sept."

"Il y a beaucoup de petites structures à Paris, dans les boulangeries artisanales, qui ne résisteraient pas à une ouverture tous les jours. Les trois quarts des entreprises parisiennes ont 5 ou 6 salariés, si on est obligé de faire du 7 sur 7, on est obligé d'embaucher du personnel, et donc il n'y a plus de rentabilité possible", explique le président du syndicat. Il faut un jour de repos par semaine, car il faut "penser au personnel", ajoute-t-il.

La boulangerie, un lien social

Depuis 1995, les boulangeries ont obligation de fermer un jour par semaine, selon un arrêté préfectoral que conteste les industriels qui aimeraient cette ouverture tous les jours."Bien entendu, les industriels ont les moyens d'ouvrir tous les jours".

Selon Christian Voiriot, ses clients n'ont pas forcément besoin que sa boulangerie dans le 13e arrondissement de Paris reste ouverte tous les jours. "Il y a un certain nomadisme, chacun a ses habitudes en fonction des produits". A paris, il y a "une boulangerie à moins de 200 mètres pour chaque habitant", un maillage dense dont "il faut se féliciter". "Pour le consommateur c'est mieux d'avoir le choix, ça fait une émulation, ça fait progresser tout le monde".

La boulangerie artisanale c'est aussi un lien social avec les clients rappelle Christian Voiriot, "quand il y a un plan canicule, on s'appuie sur les boulangers pour savoir si telle ou telle personne âgée est venue chercher son pain. Si demain, y'a du sept sur sept, est-ce que ça va être les robots des caisses automatiques qui vont déceler le passage de la personne ? Où est le lien social ?"

Le syndicat des boulangers du Grand Paris remettra ce jeudi, le prix de la meilleure baguette de Paris. Le gagnant aura le privilège de fournir l'Elysée pendant un an, et repartira avec un chèque de 4000 euros.