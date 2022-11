Le syndicat FO condamne la candidature du département de la Mayenne à la réforme du RSA

Le président du conseil départemental Olivier Richefou l'avait confirmé lundi 14 novembre lors de la session de la collectivité : la Mayenne est candidate pour expérimenter la réforme du RSA mise sur la table par Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle. Les bénéficiaires du revenu de solidarité active devront justifier de 15 à 20 heures d'activité par semaine pour toucher cette prestation sociale. Cela peut être le suivi d'une formation ou la réalisation d'un stage. Si cette obligation n'est pas respectée, le RSA sera retiré progressivement.

"Alors qu’il se refuse à taxer les supers profits, le président Macron, et avec lui monsieur Richefou qui n’hésite pas à dépenser des sommes folles pour un bateau, s’attaque aux plus précaires, aux plus démunis en les stigmatisant"

Dans un communiqué, le syndicat Force Ouvrière de la Mayenne condamne et la réforme du RSA et la candidature du département : "Faut-il rappeler que le RSA s’élève à 497,50 euros pour une personne seule. Si on y ajoute l’APL, cela fait 598 euros. Personne ne peut vivre décemment avec cette somme. Les personnes qui perçoivent le RSA sont des victimes du système qui, pour de multiples raisons, ont été écartées progressivement du marché de l’emploi, ou des jeunes qui ne peuvent y entrer, ou des travailleurs pauvres. Ce ne sont ni des fainéants, ni des profiteurs" explique FO.

Le gouvernement devrait annoncer prochainement la liste des départements sélectionnés pour l'expérimentation de la réforme du RSA.