Le syndicat FO de la Métropole Aix-Marseille-Provence rejoint le mouvement de grève des éboueurs

Après l’échec des négociations autour du temps de travail et de la pénibilité, le syndicat FO, syndicat majoritaire rejoint le mouvement de grève des agents du nettoiement et de la collecte de la Métropole Aix-Marseille-Provence, dès ce lundi soir. Un mouvement entamé par la CGT dès jeudi dernier.

Après un premier round de négociations ce lundi avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, le syndicat FO, ressorti déçu, lance un appel à la grève générale des agents du nettoiement et de la collecte dès ce lundi soir. "Aucune de nos revendications n’a été entendue !" précise le syndicat majoritaire dans un communiqué. "Elles portaient sur une baisse supplémentaire du temps de travail afin de réduire la perte de jours, une revalorisation globale du régime indemnitaire et des recrutements (en particulier de chauffeurs )." FO qui annonce donc que tous les arrondissements de Marseille et tous les Territoires de la Métropole seront en grève à l’appel du syndicat majoritaire !

Les six territoires de la métropole touchés

Depuis jeudi soir, un premier mouvement des agents de la collecte des ordures ménagères à Marseille se fait ressentir dans les rues. Dans les 1er, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements, les poubelles débordent déjà sur la chaussée. Mais pour la première fois, ce sont tous les territoires de la Métropole qui vont être touchés : Aix, Aubagne, Istres, Martigues, Salon. À Marseille, la collecte des ordures est gérée par des agents publics dans les deux tiers de la ville, le reste étant en délégation à des entreprises privées, ce qui explique que certains arrondissements ne soient pas concernés par ce mouvement, comme le 2e, 3e ,15e et 16e arrondissements. Du moins pour l'instant.