Champagne : le syndicat général des vignerons veut protéger les contours de l'appellation

Alors que les vins d'Ile-de-France espèrent la création d'une IGP, les professionnels champenois s'inquiètent de voir des vignes être plantées à proximité directe de l'aire d'appellation Champagne. Inquiétude justifiée ? En attendant, le SGV entend discuter avec les principaux intéressés.

Au syndicat des vins d'Ile-de-France, on souligne que le projet d'Indication géographique protégée (IGP) -en cours d'instruction auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO)- porte sur des "vins tranquilles" : dans les communes productrices de l'aire IGP, il n'y aura pas de mousseux martèle une source au SYVIF. Mais c'est loin d'être une garantie pour Maxime Toubart, président du Syndicat Général des vignerons (SGV) : "un vin quel qu'il soit doit nous apporter une assurance que c'est pas du champagne, c'est pas un ersatz de champagne, qu'on va pas utiliser les codes au niveau des bouteilles ou au niveau de la communication... on est vigilants partout dans le monde... donc on saura le faire à 2 kilomètres de chez nous...".

Comme le permet la réglementation depuis le 1er janvier 2016, des autorisations de plantations peuvent être délivrées pour l'ensemble des types de vins -Appellation d'origine protégée (AOP), IGP et même vins sans indication géographique- sur tout le territoire (avec restrictions possibles). Ainsi, des autorisations ont été accordées en 2016 aux vins d'Ile-de-France pour planter 34 hectares de vignes en Seine-et Marne et 4 hectares dans l'Aisne en 2017. Pour l'heure, les plantations sont limitées. Les professionnels champenois estiment en tout cas que certaines vignes seraient beaucoup trop proches de l'aire d'appellation Champagne.

"Assurer une protection aux contours de la Champagne -- Maxime Toubart

"On sait qu'aujourd'hui on autorise en France des plantations de vins sans indication géographique ou d'IGP, la libéralisation permet ça, l'idée c'est de continuer à se protéger donc plutôt que de rentrer en conflit sur un terrain où on est peut être pas sûrs de gagner juridiquement, c'est de dire comment on peut rentrer en négociations avec les principaux intéressés qui viendraient planter de la vigne en périphérie...", explique Maxime Toubart, président du SGV qui poursuit : "pour pouvoir assurer une protection aux contours de la Champagne...". Quelle "protection" ? c'est toute la question...

L'heure est bien aux négociations, à la recherche d'un "consensus". "Si ça passe par un cordon de protection autour de la Champagne, c'est une solution... donc on a une batterie de possibilités... par contre il faut que cette entente elle soit juridiquement tenable, il s'agit pas qu'on se mette d'accord à deux et puis que derrière tout le monde attaque dans tous les sens...", souligne Maxime Toubart.