Le syndicat SNUDI-FO53 scandalisé par les possibles coupures de courant dans les écoles mayennaises cet hiver

Faut-il s'attendre à des coupures de courant dans les écoles cet hiver avec des enfants sans classe pour faire des économies ? C'est le souhait en tout cas du gouvernement. Le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, l'a confirmé ce jeudi, indiquant qu'il y aurait des créneaux de coupures le matin, l'après midi et le soir en cas de forte consommation d'électricité. "Les délestages programmés vont en effet toucher les écoles et les établissements scolaires, selon trois créneaux : 8 heures-10 heures, 10 heures-midi et 18 heures-20 heures", a précisé le ministre lors d'un déplacement à Paris. Les préfets auront la charge de préparer "la population et les professionnels sur ces coupures", a de son côté affirmé l'exécutif dans une circulaire qui leur a été envoyée ces derniers jours.

Dans la circulaire envoyée par la Première ministre aux préfets, il est mentionné que les établissements scolaires situés dans des zones concernées par les coupures pourraient fermer le matin, car le gouvernement ne veut pas que les écoles soient ouvertes sans lumière, sans chauffage et sans dispositif d'alarme.

"On a un gouvernement qui s'acharne"

"À l'époque de la crise Covid, à Force Ouvrière on parlait de démerdentielle, j'ai l'impression que c'est encore ce qui va encore se reproduire", s'agace Stève Gaudin, secrétaire départemental SNUDI-FO 53, "rien n'a été anticipé, on demander j'imagine aux enseignants, aux directrices, directeurs d'écoles, aux AESH, de gérer les parents qui pourront être légitimement en colère, comment on va s'adapter du jour au lendemain et se pose aussi la question du transport scolaire". Les points d'interrogation s'accumulent mais les syndicats comme les parents ne savent pas encore sur quel pied danser. "Non seulement ça fait beaucoup, mais j'irai même plus loin, on a un gouvernement qui continue de s'acharner", ajoute Stève Gaudin.

Même si ces propositions confirmées par le ministre de l'Éducation sont encore très récentes, le personnel enseignant s'attend à encore bricoler en dernière minute, comme ça a été le cas avec les protocoles sanitaires pendant la crise du Covid. Un groupe de travail est prévu ce mardi avec le rectorat en Mayenne pour avoir plus de précisions sur ces coupures. "On n'acceptera aucune remise en question d'accès à l'école sous couvert de sobriété, terme à la mode employé par le gouvernement Macron", conclut Stève Gaudin.