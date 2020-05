Le syndicat SNUIPP demande le report de la rentrée pour préparer correctement les écoles

Le syndicat enseignant SNUIPP de Vaucluse met en garde les parents d'élèves: toutes les écoles ne pourront pas accueillir correctement les enfants à partir de mardi 12 mai. Le SNUIPP estime que certaines écoles devraient rester fermer. Priorité aux enfants de Grande Section, CP et CM2.

Le SNUIPP, le syndicat des instituteurs et institutrices de la FSU demande le report de la rentrée à la semaine prochaine pour que les enseignants et les mairies aient le temps de préparer les écoles.

Les enseignants ne doivent pas faire le ménage

Nicolas Odinot, le secrétaire du SNUIPP de Vaucluse explique qu'à Avignon, plus de la moitié des directeurs d'école demandent une semaine pour préparer leur école à une réouverture : "sur 58 écoles à Avignon, je connais plus d'une trentaine de directeurs qui demandent par courrier que les élèves rentrent le 18 mai. La mairie prévoit que les enseignants doivent nettoyer les surfaces à la mi journée mais ça ne fait pas partie des attributions des enseignants ! Un collègue me signale que la cantinière lui a apporté seulement un ruban de rubalise déjà entamé mais il n'y a rien pour des marquages au sol. Ce collègue me dit que son école ne sera pas prête pour la rentrée"

Nicolas Odinot explique que les enseignants peuvent aussi décider de rester à la maison pour garder leurs propres enfants. Le secrétaire du SNUIPP de Vaucluse précise que cette possibilité de télétravail a été annoncé aux enseignants seulement le jour de la pré-rentrée en raison des retards administratifs. Le syndicat demande au directeur académique d'intervenir pour protéger la santé des enseignants.