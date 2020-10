Le syndicat Unité SGP Police-FO demande au président de mettre "en prison" ceux qui agressent les policiers

Les syndicats de police ont rendez-vous avec le ministre de l'intérieur ce mardi et avec le président jeudi. Ils attendent des réponses fortes après l'agression de deux policiers à Herblay et l'attaque du commissariat à Champigny-sur-Marne, "ou on prendra nos responsabilités", selon Grégory Joron.

"On réclame des peines sévères à l'endroit de ceux qui s'en prennent aux forces de l'ordre. Que les règles du jeu soient bien édictées." C'est ce message que va porter jeudi Grégory Joron, secrétaire général délégué du syndicat Unité SGP Police-FO et invité de France Bleu Paris, face à Emmanuel Macron, après deux séquences très violentes la semaine dernière en Ile-de-France.

Mercredi 7 octobre, deux policiers en planque ont été roués de coups et se sont fait tirer dessus à bout portant par trois individus, à Herblay (Val d'Oise), et samedi 10 octobre une quarantaine de jeunes ont attaqué le commissariat dans la cité du Bois-l'Abbé, à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne) à coup de mortiers d'artifice, de barres de fer et de boules de pétanque. Après cette attaque, le Premier ministre a annoncé des renforts de police, et une réponse "intraitable".

Des peines de prison

Grégory Joron réclame des actes et plus seulement des discours de fermeté. "J'adhère au discours, mais on voudrait que ça soit écrit avec une politique pénale en place", explique le syndicaliste, "c'est simple il suffit d'une circulaire du garde des Sceaux. Il l'a fait pour renforcer la sévérité pénale quand les élus sont agressés. Il faut dire que ceux qui agressent les policiers iront en prison, pas de peine aménagée, pas de peine alternative et le message sera clair."

"Ça ne peut plus continuer. On ne peut pas se satisfaire d'avoir des délinquants, ou des criminels qui agressent des policiers et qui ressortent avec des travaux d’intérêt général et un rappel à la loi, c'est insupportable. Ou on va au bout des choses, et on remet l’autorité où elle doit être ou on arrête ces discours-là et nous les policiers on prendra nos responsabilités".

Avant de rencontrer le président jeudi, les syndicats de police ont rendez-vous avec le ministre de l'intérieur ce mardi à 17h30, par viso-conférence. Un rendez-vous fixé avant les derniers événements pour évoquer le budget alloué à la police. Parmi les dossiers, la prime de nuit. "On demande la création d'une indemnité de travailleur de nuit qui vient reconnaître un statut". Aujourd'hui, 22.000 "nuiteux" travaillent dans les services de police en France et touchent 97 centimes de plus par heure de nuit, clairement insuffisant pour UNité SGP Police-FO.