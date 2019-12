Le système actuel des retraites est défavorable aux femmes souligne la députée bordelaise Catherine Fabre

Bordeaux, France

Il faut arriver ensemble à un système universel juste et solide pour les futures générations. C'est ce que défend la majorité comme la députée bordelaise Catherine Fabre. Invitée de France Bleu Gironde ce lundi à la veille d'un débat organisé sur les retraites, l'ambassadrice de la réforme auprès des députés LREM, a souligné toutes les inégalités du système actuel. Parmi elles, l'écart entre les pensions des hommes et des femmes : il est de 40% en moyenne et creuse le fossé entre les deux.