Le Tango Bourges Basket lance sa saison face à Lyon ASVEL pour le Match des champions

Bourges, France

Après un mois de matchs amicaux, le Tango Bourges Basket rentre dans le vif du sujet ce samedi 5 octobre. Les basketteuses berruyères affrontent Lyon ASVEL pour le match des champions. C'est à 18h30, au stade Pierre de Coubertin. Un match qui oppose le club champion de France, Lyon, au vainqueur de la Coupe de France, Bourges. C'est aussi un duel entre deux des meilleurs clubs de France.

Les deux clubs se sont rencontrés le 27 septembre, lors de l'ultime match de présaison des Berruyères. C'est le Tango qui en est sorti vainqueur : succès 76-73 face à Lyon ASVEL. Une performance de choix face à un adversaire de plus en plus compétitif et ambitieux. "La première marche, c'est ce match contre Lyon. On attend ça avec impatience pour nous servir de toutes les bonnes choses et des quelques erreurs qui pourront arriver pour grandir", explique l'entraîneur berruyer Olivier Lafargue. "C'est plutôt très correct ce qu'on fait pour l'instant mais il faut qu'on arrive à être encore meilleur", ajoute-t-il.