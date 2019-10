Le Tango Bourges Basket en quête d'une première victoire cette saison

Bourges, France

Le Tango Bourges Basket se déplace sur le parquet de Basket Landes, à Mont-de-Marsan, ce samedi soir, pour la troisième journée de championnat de France. Les Berruyères ont perdu leur premier match, mercredi, à domicile contre Roche Vendée. Une défaite 77-69 qui fait suite à une autre défaite concédée contre Lyon ASVEL pour le match des champions.

Bourges est donc en quête d'une première victoire cette saison. Mais l'entraîneur berruyer ne s'inquiète pas outre-mesure. "On est un groupe nouveau ensemble. On n'a pas pu travailler ensemble pendant la pré-saison à cause des blessures", explique Olivier Lafargue, qui rappelle que Bourges a perdu son premier match de championnat pour la troisième année consécutive. "On sait qu'on est en retard sur le plan de marche sur le plan du jeu. On a vu des choses qui pouvaient être bien, on a vu des manques. C'est à nous de les combler avec de l'agressivité et plus de dureté en attendant qu'on ait la justesse espérée le plus vite possible", conclut-il.