Le tarif de la cantine scolaire augmente de 3% à La Rochelle

Que ça soit dans les écoles maternelles comme dans les écoles primaires, le tarif de la cantine scolaire a augmenté de 3% cette année. Une hausse qui ne passe pas inaperçue chez les parents des enfants scolarisés, surtout chez les plus précaires. Même si certains bénéficient d'un tarif social et ne paient que 10 centimes par repas, la plupart paient un tarif bien au-dessus. "Avec cette augmentation, on passe de 5 euros 20 à 5 euros 36, heureusement qu'on est allés en brocante hier et pas en grande surface", affirme Marie, maman d'Adia qui rentre en CP.

ⓘ Publicité

"On va devoir lever le pied sur les sorties"

Dans la cours de l'école primaire Pierre-Loti, les conversations tournent uniquement autour de cette augmentation. En ce lundi 4 septembre, jour de rentrée, les parents ont déposé les inscriptions à la cantine de leurs enfants et tous ont remarqué les 3% supplémentaires. Pour Christophe et Sasha, parents de trois enfants, c'est une très mauvaise nouvelle "on va devoir lever le pied sur les sorties, même les excursions scolaires, je ne sais pas si on va pouvoir se le permettre", s'alarme Christophe. "On passe de 3,50 à 3 euros 64 par enfants, et nous on travaille entre midi et deux, on ne peut pas les récupérer", poursuit Sasha, sa compagne.

Pour la mairie, "le pire a été évité" entame Mathilde Roussel, Vice-Présidente de l'Agglomération et adjointe au maire chargée du Projet Alimentaire. Pour les 600 familles bénéficiaires du tarif social, la mairie participe à 99,1% au financement. Et pour les foyers les plus aisés, elle participe à 56,7%. Mais cette augmentation de 3%, les élus ne pouvaient pas l'éviter. "L'inflation sur les prix est de 15%, pour la restauration scolaire ça représente 6%, on a choisi de s'occuper de la moitié de cette inflation donc on a impacté de 3% les parents", explique Mathilde Roussel.