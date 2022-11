Le tarif du ramassage des ordures ménagères augmente jusqu'à 30%, une association haute-viennoise enquête

Une association d'habitants en défense des usagers des services publics de la Haute-Vienne en appellent aux élus des communautés de communes. Ils veulent comprendre pourquoi le tarif du ramassage des ordures ménagères a augmenté. Le 18 octobre 2022, les onze communautés de communes ont donc reçu une lettre demandant des explications.

Le SYDED (syndicat départemental pour l'élimination des déchets) a augmenté ses tarifs de 30% à la fin de l'année 2020. Une augmentation qui a été (totalement ou en partie) répercutée par les communautés de communes sur la facture du ramassage des ordures ménagères des Hauts-Viennois. A Saint-Léonard-de-Noblat, par exemple, la hausse est de 30 % du tarif. Ailleurs, comme celle des Portes de Vassivière, le tarif ne change pas, les habitants ont remarqué une réduction des services. Dans les bourgs où le ramassage se faisait trois fois par semaine, "désormais, ce n'est plus qu'une seule fois", explique Alain Mauricoux, président de l'association de défense des usagers des services publics de la Haute-Vienne.

Pour l'instant, Alain Mauricoux a reçu trois réponses des communautés de communes : "Certains disent que c'est à cause de l'Europe, d'autres que c'est parce que nous trions mal les déchets ou bien que le prix de l'incinération est plus élevé". Alain Mauricoux espère pouvoir s'entretenir avec les élus de toutes les communautés de communes, "en fonction de leurs réponses, nous ferons des propositions", notamment un remboursement des usagers.

Autre question à éclaircir pour Daniel Nénert, agriculteur à Saint-Léonard-de-Noblat : "Pourquoi avons-nous reçu une lettre des huissiers au lieu d'une relance après le seul et unique courrier contenant la facture ?".L'agriculteur affirme qu'il a reçu la facture et quelques mois plus tard, une lettre des huissiers "qui nous demandent de payer le montant de la redevance tout en y ajoutant 20% supplémentaire". Seul Alain Mauricoux a reçu une lettre d'excuse de la part de la communauté de communes.