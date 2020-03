Le Tarn honore ses "premiers de corvée", ces maires qui ne se représentent pas

Le président du département du Tarn a remis une médaille à un peu plus de 80 maires qui ont décidé de passer la main. Certains, qui ont accompli quatre, cinq ou six mandats, étaient très émus.

Une première dans le Tarn. Le conseil départemental a décidé de récompenser ce lundi 9 mars les maires qui ont décidé de ne pas se représenter. Loin des préoccupations politiques ou de partis, 110 maires environ ont reçu hier une médaille du département (80 étaient présents pour la cérémonie). Le président du Département, Christophe Ramon, a salué "les premiers de corvée" toujours présents "365 jours par an, 24h sur 24h pour leurs concitoyens."

Parmi, les 110 édiles qui ont été récompensés, 13 avaient effectué quatre mandats ou plus. Particulièrement applaudi, Lilyan Azaïs. Il a été élu en 1983 pour la première fois à Masnau-Massuguiès, une petite commune de 300 habitants dans les Monts de Lacaune. Et il était alors le plus jeune maire de France.

Lilyan AZAIS élu en 1983 pour la première fois à Masnau-Massuguiès. Copier

Le plus beau moment pour ces édiles, c’est souvent la première élection. Il y aussi des histoires d’amitiés qui sont nées pendant ces mandats. Des maires qui se souviennent aussi de mariages, des inaugurations attendues depuis des années. Et qui disent tous, au bout de 4, 5 ans ou 6 mandats, qu’ils ne regrettent rien.