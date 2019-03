Le Taudis-Poly, un jeu de société sur l'habitat indigne à Marseille

Marseille, France

Un plateau de jeu, des pions, un dé, des cartes chances, des cartes collectivités locales, des billets de banques , cela ressemble à s'y méprendre au Monopoly mais il s'agit là du Taudis-Poly et là, pas "d'hôtel rue de la Paix", mais des immeubles insalubres. Pour ses créateurs, l'association Didac'Ressources et Fathi Bouaroua d'Emmaus Pointe Rouge, le Taudis-Poly est bien plus qu'un simple jeu de société. "Il s'agit d'un véritable outil de sensibilisation et d'interpellation de la population et des élus, sur le scandale de l'habitat indigne à Marseille" précise Fathi Bouaroua, fort d'une expérience personnelle sur le Mal-Logement de près de 40 ans "cela s'inspire du légendaire Monopoly mais s'alimente de lieux, d’événements, et de personnages réels du Mal-Logement à Marseille". Sur la boite du jeu on peut d'ailleurs lire " le logement est un droit, et le taudis est un crime ".

Plus c'est pourri, plus ça rapporte"

Tout en jouant et en faisant avancer votre pion, vous découvrez les subtilités du marché de l'habitat indigne "_les prix sont fixés sur les rapports de rentabilité réelle et on s'aperçoit que le rapport est complètement inversé. Exploiter l_es plus pauvres, exploiter les logements les plus pourris, ça rapporte beaucoup plus, plus c'est pourri plus ça rapporte". La palme de la rentabilité revenant aux bidonvilles suivis des hôtels meublés et des copropriétés dégradées. Fathy Bouaroua fait le triste constat d’une surexploitation des plus vulnérables et des plus fragiles: " Cité Corot, les loyers sont à 900 euros le T3 ou T4 et certains n'ont même pas l’électricité, c'est scandaleux !"