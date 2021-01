Coronavirus : le taux d'incidence repart à la hausse en Berry

Le comparatif est facile à réaliser. Au 31 décembre, l'Agence régionale de santé du Centre-Val de Loire publiait son bilan Covid-19 et indiquait un taux d'incidence -c'est-à-dire le nombre de personnes atteintes de la Covid pour 100.000 habitants- de 87,00 dans l'Indre et de 183,5 dans le Cher. A cette date, on comptait 254 morts dans le Cher depuis le 1er septembre et 80 dans l'Indre.

Depuis, les chiffres, déjà alarmants, s'emballent. Ce mercredi 6 janvier, le taux d'incidence est de 120,2 dans l'Indre et de 213,9 dans le Cher. Soit une augmentation de 38,2% dans l'Indre et de 16,7% dans le Cher. L'Indre affiche même le taux de progression le plus important de la région.

Non seulement le virus progresse, mais il continue de tuer. Il a fait 22 morts dans le Cher et 5 dans l'Indre depuis le 1er janvier. Le Cher est le département de la région qui compte le plus de morts sur la période.