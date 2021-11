Le taux de chômage des personnes handicapées en baisse dans les Pyrénées-Orientales

Ce jeudi, c'est le jour du Duo Day. Une opération à l'occasion de la 25e semaine pour l'emploi des personnes handicapées en France. L'idée, c'est de mettre en lien des personnes valides et des personnes handicapées au sein d'une entreprise. Daniel Dias, directeur régional de l'Agefip, qui œuvre à l'insertion professionnelle des personnes handicapées, était l'invité de France Bleu Roussillon.

France Bleu Roussillon : est-ce que la situation évolue enfin en 2021 ?

Daniel Dias : Il y a des signes d'améliorations, qui prouvent que les mentalités changent au niveau des entreprises. Même si le taux de chômage continue à être deux fois supérieur pour les handicapés depuis un an, le chômage des personnes handicapées, malgré le contexte, a diminué de près de 4 % sur les Pyrénées-Orientales. Et cette diminution est plus forte que la moyenne globale en Occitanie, et surtout, cette baisse, elle est plus forte s'agissant du chômage des personnes handicapées que s'agissant du chômage tout public qui baisse, mais qui baisse moins fortement.

Nous avons entendu des témoignages sur notre antenne qui montre la difficulté de certains. Il faut encore faire évoluer les choses ?

Oui, même si les mentalités sont en train d'évoluer, les a priori restent. Le handicap continue de faire peur alors que 80 % des handicaps sont invisibles. C'est pourquoi il est important d'en parler, de mettre en place cette Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Il y a des campagnes de sensibilisation dans les médias, à la radio à la télé ou dans les couloirs du métro.

L'idée, c'est vraiment qu'on montre le handicap et qu'on ose regarder le handicap tel qu'il est. Et l'objectif, c'est que le recruteur soit en capacité de gommer le handicap et de ne voir au final que les compétences. Nous ce qu'on veut, c'est quand un recruteur regarde des CV, il n'écarte pas celui de la personne handicapée.

C'est quoi l'objectif du Duo Day et des binômes en entreprise ?

C'est une vraie rencontre. La rencontre entre une personne en situation de handicap, une entreprise, et une équipe au sein d'une entreprise. Et ça va permettre à la fois de lever les a priori, de se rendre compte que le handicap n'est pas toujours visible. En revanche, ça commence demain, il faut faire vite pour s'inscrire. On a déjà 1.000 duos en Occitanie et 100 dans le département.

Un résultat

Sur le site de l'opération Duo Day, on découvre qu'"en moyenne 10% des duos formés aboutissent à des offres d’emploi, de contrat d’apprentissage ou de stage."