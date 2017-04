Le Taxi Vill'Age de Fondettes mobilisé pour les élections gratuitement

Dans 1 semaine tout pile, les électeurs seront donc appelés aux urnes pour le premier tour de l'élection présidentielle. A Fondettes, la municipalité a décidé de faciliter le déplacement des seniors et donc de faire circuler le taxi Vill'Age : un taxi électrique réservé aux plus de 65 ans.

Le taxi circule du mardi au vendredi de 10h à midi, pas question de le héler en pleine rue, les passagers ont appelé la mairie 2 jours avant et à l'heure dite leur chauffeur est venue les prendre à domicile. Prix de la course : 1 euro.

Pour prendre le taxi Vill'Age, il faut réserver 48 heures avant la course, qui ne coûtera qu'un euro © Radio France - Marie-Ange Lescure

Paulette a 95 ans, c'est une habituée du taxi Vill'Age, elle s'en sert plusieurs fois par semaine pour aller faire ses courses au supermarché. Et comme elle est encore très autonome, Stéphanie, le chauffeur du taxi Vill'Age, la dépose sur le parking, elles conviennent ensuite d'un rendez-vous pour le retour et pendant que Paulette fait ses courses, Stéphanie repart chercher d'autres passagers.

Un taxi Vill'age qui existe depuis 10 mais qui a connu un coup de jeune, plus confortable, tout électrique avec une autonomie de 120 kms sur l'ensemble du territoire de la commune de Fondettes. Les personnes intéressées doivent appeler 48 heures avant pour réserver. en 2016, le taxi Vill'Age a vendu 2200 tickets à 1 euros !

Le taxi vill'Age circulera dimanche prochain et à chaque jour d'élection pour emmener les seniors voter et ce jour-là, il sera gratuit, mais il faut toujours réserver pour en profiter. Cédric de Oliveira le maire de Fondettes a lancé l'expérimentation pour le 1ier tour de l'élection présidentielle, mais là encore il faut réserver et vite car déjà 8 personnes se sont inscrites sur le créneau 10h/midi pour aller voter