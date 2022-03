Le Teich : à 87 ans Pierre a passé l'hiver dans un vieux camping-car au chevet de sa femme hospitalisée

Au Teich sur le Bassin d'Arcachon un homme de 87 ans a été contraint de passer tout l'hiver dans un vieux camping-car pour se rapprocher de sa femme, hospitalisée. Pierre et Claudine sont originaires de Biscarrosse dans les Landes. En novembre dernier Claudine, 89 ans, a été opérée de la hanche et a dû partir en convalescence dans une clinique du Teich.

Sachant qu'ils ne pourraient plus habiter dans leur appartement à l'étage et sans ascenseur le couple a fait une demande pour un logement en rez-de-chaussée. Pierre a rendu les clefs un peu trop tôt et s'est retrouvé à la rue. Il a acheté un camping-car d'occasion et aujourd'hui il attend toujours que les services sociaux lui propose un logement.

On a rendu les clefs un peu trop vite et je me suis retrouvé dehors

Sa femme Claudine ne sortira pas de la clinique tant qu'ils n'auront pas trouvé un logement et ils ont refusé de partir en maison de retraite. Alertée par cette histoire la députée du Bassin d'Arcachon Sophie Panonacle a rencontré Pierre en début de semaine. Elle a promis de lui trouver un logement.