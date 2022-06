Le Teil : une élève exclue une journée du lycée Xavier Mallet à cause d'une tenue jugée indécente

Un sitting était organisé ce vendredi 10 juin devant le lycée Xavier Mallet du Teil en Ardèche pour protester contre l'exclusion d'Angélique. Mardi dernier, la lycéenne a été sommée par la direction de l'établissement public de rentrer chez elle à cause d'un crop top jugé indécent, un haut à bretelles, très échancré au niveau de la poitrine et qui s'arrête au nombril. La dizaine de lycéens présents lors de cette manifestation de soutien accusent la direction de pratiques discriminatoires envers les personnes à fortes poitrines.

Angélique raconte qu'elle a vécu son exclusion comme une véritable humiliation :"le mardi matin, j'ai senti quelqu'un qui me tirait très fort par le dos. C'était le proviseur de l'établissement. Il m'a dit que ma tenue ne convenait pas pour venir au lycée". Selon l'adolescente, le proviseur aurait ensuite appelé sa mère pour lui signifier son exclusion après lui avoir demandé si elle possédait quelque chose pour se couvrir la poitrine.

Angélique est arrivée chez elle en pleurant réconfortée par sa mère qui juge abusive l'attitude de la direction. Pour la jeune fille ce n'est pas le vêtement qui est la cause de son exclusion temporaire mais bien sa poitrine. "Une poitrine c'est une poitrine, on ne la choisit pas. La fonction première d'une poitrine c'est l'allaitement" explique Angélique qui rajoute que "c'est l'homme qui l'a sexualisé. Quand je porte ce genre de vêtement, on me reproche de déranger les garçons. Mais ce ne sont pas aux filles de se cacher, ce sont les garçons qu'il faut éduquer"

Selon les lycéens contestataires "rien dans le règlement intérieur de l'établissement ne stipule que nous ne pouvons pas porter de vêtement si court. Les élèves rajoutent que ce n'est pas la première fois que des jeunes filles en crop top ayant une forte poitrine sont dans le collimateur de la direction de l'établissement". Les élèves demandent que tout le monde soit logé à la même enseigne avant de poursuivre : "des filles qui n'ont pas beaucoup de formes portant des crops top ne sont pas inquiétées".

Mais la manifestation est loin d'être soutenue par tous les élèves. Océane par exemple a vu, mardi dernier, le haut que portait Angélique "ce n'était pas un vêtement mais clairement un sous-vêtement. On ne peut pas arriver au lycée comme ça. Je ne pense pas que ce soit une affaire de taille de poitrine." Elle précise que l'établissement est en plus tolérant sur le mode vestimentaire. Pablo, un autre élève interrogé rajoute que "le lycée c'est un peu l'entrainement au monde du travail. Au travail nous n'arrivons pas en sous-vêtement."

La question fait débat parmi les lycéens. De son côté, la direction n'a pas souhaité commenter sa décision.