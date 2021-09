Le Teilleul : une brocante vend des tableaux signés.... Ben Laden

Des paysages de déserts, des oasis, des montagnes. Des couleurs très vives, violentes. Et trois lettres en guise de signature : OBL, pour Omar Ben Laden. Depuis mercredi, une brocante du sud-Manche propose une série d'une soixantaine de tableaux du quatrième fils de l'instigateur des attentats du 11 septembre 2001, qui ont fait environ 3.000 morts. Depuis cinq ans, le peintre a trouvé refuge dans l'Orne.

Ces tableaux reflètent des souvenirs de jeunesse, entre l'Afghanistan et le Yémen notamment. Il a un nom difficile à porter. Il a été souvent critiqué voire menacé. Il y a ce lien filial, mais Omar s'est toujours opposé aux agissements de son père, pris le contre-pied. Il l'a même fui. C'est plus une victime - Pascal Martin

C'est le peintre qui a proposé d'exposer ses tableaux dans la boutique manchoise. "Son épouse est une cliente de la boutique depuis plusieurs années. Je ne savais pas qui elle était. Un jour, elle est venue avec son mari. On a sympathisé. Et puis, un peu plus tard, ils m'ont demandé : "savez-vous qui nous sommes ? Nous sommes Omar et Zaina Ben Laden". Pour moi, ça n'a pas changé la chose", résume Pascal Martin, gérant d'Arielle brocante au Teilleul.

De la peinture, pas de politique

En avril, une exposition-vente a déjà eu lieu : une vingtaine d'œuvres d'Omar Ben Laden a trouvé preneur en seulement quinze jours, par téléphone. Cette fois, c'est la quasi totalité de la production d'Omar Ben Laden qui est proposée. "Vous avez des gens qui achètent parce qu'ils trouvent ça joli. D'autres, je ne vais pas vous mentir, achètent le nom. Il y a aussi un aspect spéculatif. On a des demandes du monde entier, et il y a très peu de tableaux. J'ai eu écho de reventes quatre à cinq fois le prix d'achat", explique le brocanteur. Les tableaux présentés sont à 700 euros pour les petites modèles et 1450 pour les grands formats.

Une exposition-vente qui intervient dans un contexte. "Un actualité lourde. Il y a ce truc dingue de voir les talibans prendre le pouvoir en Afghanistan. Et les commémorations autour des vingt ans des attentats du 11 septembre", explique Pascal Martin, qui ajoute : "Je n'ai aucune appréhension. Il n'y a pas d'aspect politique : il s'agit de présenter des œuvres. Tout le monde est assez intelligent pour séparer les choses".