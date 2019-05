Le Teknival 2019 est à Féniers

Ce grand festival de musique électronique non déclaré, qui a traditionnellement lieu au début du mois de mai, a lieu cette année en Creuse à Féniers. Plusieurs préfectures dont celle de la Creuse avaient pris des arrêtés en prévention.

Feniers, France

Des milliers de festivaliers sont en ce moment à Féniers, dans le sud de la Creuse pour le Teknival 2019. Ce grand rendez-vous des amateurs de musique électronique a lieu chaque année au début du mois de mai. Plusieurs préfectures de Nouvelle-Aquitaine, dont celle de la Creuse ont pris des arrêtés en prévention. Le Teknival a choisi un terrain à Féniers, appartenant au camp militaire de La Courtine pour installer ses murs d'enceintes.

"Environ 10.000 personnes"

Dans la nuit vers une heure du matin, la maire de Féniers Nathalie Peyrat a été alertée.

"On a vu beaucoup de monde arriver sur la commune de Féniers, sur un terrain militaire du camp de La Courtine. Il y a peut-être environ 10.000 personnes pour le moment et ça continue d'arriver." Nathalie Peyratn maire de Féniers.

Selon la maire de la commune, les festivaliers sont sur un grand emplacement, près de dix hectares. C'est la deuxième fois qu'une rave party a lieu à Féniers. Il y a une vingtaine d'années, des festivaliers avaient déjà choisi la commune pour s'amuser.

Arrêtés préventifs

Plusieurs préfectures de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi celle de l'Indre et la Haute-Vienne ont pris des arrêtés pour interdire les concerts non autorisés. Celui de la Creuse est en vigueur jusqu'à mardi. Il interdit notamment le transport de matériel sonore pour des concerts non déclarés.