Le Teknival de Pernay va coûter cher aux contribuables

Après le départ des 60.000 teuffeurs de Pernay, en Indre-et-Loire, l'heure est à l'addition, et elle sera salée. Le Teknival devrait coûter des centaines de milliers d'euros, surtout à l'Etat, mais aussi à la commune de 1.200 habitants.

Qui va payer ? La question est dans toutes les têtes après le Teknival de ce week-end du 1er mai à Pernay. La petite commune d'Indre-et-Loire de 1.200 habitants va se retrouver confrontée à une facture dont elle ne connait pas encore le montant. Pour tenter d'estimer combien cette fête illégale va coûter, il suffit de contacter la ville de Salbris dans le Loir-et-Cher, théâtre du Teknival en 2016. Pour la commune de près de 6.000 habitants, la facture s'est élevée à 60.000€, pour un Teknival qui avait rassemblé 30.000 personnes, soit deux fois moins qu'à Pernay.

Le vendredi soir, quand j'ai appris que Pernay accueillait le Teknival. J'ai tout de suite eu une pensée pour le maire et ses adjoints. Olivier Davy, le maire de Salbris

Sur ces 60.000€, 25.000 € ont déjà été réglés pour l'hébergement et les repas des gendarmes mobiles qui étaient présents sur place. Reste 35.000€ (Collecte et traitement des déchets, nettoyage du site, lignes téléphoniques, installation de toilettes sèches, nettoyage des tags dans le bourg, mobilisation des agents techniques de la ville). La Préfecture du Loir-et-Cher a promis à l'époque de payer, "mais rien n'a encore été réglé" désespère le maire Olivier Pavy. "Je vais appeler le maire de Pernay, et s'il a des difficultés, nous pourrions aller ensemble voir le préfet de Région pour lui expliquer qu'une commune de 1.200 habitants ou 6.000 habitants ne peut pas assumer la charge financière d'une telle manifestation".

A Pernay, la facture global pourrait atteindre les 500.000€

A Pernay, on sait que les services de secours (SDIS) ont coûté 160.000€, à la charge du Conseil départemental, qui lui aussi veut que l'Etat paye. Ce à quoi s'ajoute 10.000€ pour ses services techniques. Pour le nettoyage du site, une entreprise privée a été mandatée. La facture devrait dépasser les 10.000€ pour les 39 hectares du site.

Pernay, le plus gros Teknival des dix dernières années en France

Mais globalement, combien coûte un Teknival à l'Etat et donc au contribuable? L'Etat reste très discret sur cette question. Le dernier chiffrage remonte à 2013. Le ministère de l'Intérieur avait estimé un Teknival à 250.000€, notamment pour la mobilisation des forces de l'ordre et des secouristes. Sauf que Pernay, ce sont 60.000 personnes qui sont venus en quatre jours, le plus gros rassemblement de ces dix dernières années en France. Autant dire qu'ont devrait tourner plutôt autour des 500.000€.

On n'oublie pas que des propriétaires vont porter plainte, notamment les propriétaires des 39 hectares de terrains envahis par le Teknival. Jusque là, lors des précédentes rave-party, des plaintes contre X ont été déposées, mais elles ont peu de chance d'aboutir faute d'organisateurs identifiés.