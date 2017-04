Le Teknival va-t-il se dérouler en Indre-et-Loire ?

Alors que se tient ce week-end le teknival, la préfecture d'Indre-et-Loire vient de prendre un arrêté interdisant la circulation des camions transportant du matériel de sonorisation. Par ailleurs St Cyr-sur-Loire est un des 5 points de rassemblement des teufeurs.

Ce week-end se tient le Teknival qui doit accueillir entre 10.000 et 15.000 teufeurs. Il est annoncé en région Centre, et comme chaque fois, c'est une partie de cache-cache entre les autorités et les participants. Il pourrait avoir lieu dans l'Indre, dans le Cher, dans la Vienne ou aussi en Indre-et-Loire.

La préfecture d'Indre-et-Loire interdit le transport de matériel de sonorisation

Le préfet d'Indre-et-Loire a pris les devants en publiant un arrêté interdisant la circulation sur le territoire du département des camions transportant le matériel de sonorisation du festival techno non autorisé du 28 avril au 2 mai.

🚫de circulation des 🚚transportant du matériel de sons destiné à un rassemblement festif non autorisé du 28/04 au 2/05 en #IndreEtLoire 1/2 pic.twitter.com/L3ytLSpJeb — Préfet Indre-&-Loire (@Prefet37) April 28, 2017

St Cyr-sur-Loire, point de rassemblement

On sait que pour ce Teknival, les teufeurs étaient rassemblés en fin d'après-midi sur un parking de supermarché à St Cyr-sur-Loire. Il y aurait en tout 4 ou 5 points de rassemblement pour la manifestation.

#teknival #tekos Il parait que ça se passe sur saint cyr sur loire et qu il y a déjà les flics ? Quelqu un confirme ? — PATILLA Samuel (@frousteur) April 28, 2017

Le teknival aura-t-il lieu dans le Sud de L'Indre-et-Loire, à la limite de la Vienne

Si on regarde les lieux de rassemblement, il n'est pas impossible que la manifestation se déroule dans le Sud de l'Indre-et-Loire, à la limite de la Vienne. L'an passé, il avait eu lieu à Salbris dans le Loir-et-Cher. Il avait rassemblé plusieurs milliers de personnes.