Le téléfilm sur Jacqueline Sauvage le plus regardé en 2018 : "C'est un film qui compte et qui comptera" selon Eva Darlan

Selon une étude réalisée pour TF1, le téléfilm "Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi" diffusé sur TF1 le 1er octobre 2018 a réuni plus de 8,8 millions de téléspectateurs. Il est ainsi le téléfilm le plus regardé cette année.

Le film inspiré de l'histoire de Jacqueline Sauvage a été diffusé sur TF1 le 1er octobre. Il retrace "l'affaire Jacqueline Sauvage", cette Loirétaine condamnée deux fois à 10 ans de prison pour le meurtre de son mari violent, en septembre 2012 à la Selle sur Le Bied, dans le Montargeois, puis graciée en décembre 2016 par François Hollande.

La deuxième partie a attiré 8,3 millions de personnes. C'est l'actrice Muriel Robin qui a incarné Jacqueline Sauvage dans ce film réalisé par Yves Rénier.

Pour Eva Darlan, actrice et réalisatrice française mais aussi présidente du comité de soutien à Jacqueline Sauvage, ces audiences révèlent une véritable prise conscience du public. "Ce fait de société a été tellement percutant que le film et son audience ne pouvaient pas l'être moins. Muriel Robin est également quelqu'un d’extrêmement populaire et engagé. De ce fait, il y a eu un immense intérêt et une grande compassion de la part des gens et cela s'est forcément retrouvé dans les gens qui ont regardé le film", explique cette militante contre les violences faites aux femmes.

"Maintenant les gens savent qu'il y a des femmes qui se font taper dessus (...) Muriel Robin porte désormais un engagement qui devient très populaire. Ces résultats nous montrent que l'on n'est plus seules et cela nous donne de l'énergie. C'est un film qui a compté, compte et comptera", conclut-elle.

Au total, le téléfilm "Jacqueline Sauvage, c'était lui ou moi" est le 12ème programme le plus regardé toutes catégories confondues à la télévision en 2018.