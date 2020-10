Le téléphone au volant, nouvelle cible de la SANEF

La SANEF, la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France, lance une nouvelle campagne de sensibilisation aux dangers de la route. Dans son collimateur, les professionnels de la route qui abusent parfois du téléphone au volant.

L'observatoire de la SANEF mesure chaque année l'évolution des comportements des conducteurs sur son réseau. Dans le Nord-Pas-de-Calais, la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France gère l'A16, l'A26 et une partie de l'A1.

La SANEF s'est intéressée aux conducteurs de poids-lourds qui étaient impliqués dans la moitié des accidents mortels de l'été 2020. L'enquête a été menée depuis un utilitaire inséré dans le flux de la circulation. Elle montre que plus de 15% des chauffeurs de camions observés tiennent leur téléphone en main et c'est la fourchette basse puisque la SANEF ne prend pas en compte ceux qui ont leur téléphone sur les genoux pour écrire un SMS par exemple.

"Résistez, restez concentrés"

La société d'autoroute lance donc un message de sensibilisation via une vidéo mettant en scène un personnage tiraillé par l'envie d'utiliser son téléphone.

La SANEF rappelle que l'utilisation d'un portable au volant multiplie par trois le risque d'accident et par 23 si l'on envoie un SMS.

Autre résultat inquiétant, les débords de camions sur la bande d'arrêt d'urgence (BAU). Sur l'A1, la SANEF a constaté un écart toutes les minutes et au-delà du marquage toutes les 19 minutes. Elle met clairement en cause l'utilisation du téléphone dans ces écarts de conduite.