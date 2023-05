Le téléphone, "c'est comme une drogue" : un "défi déconnexion" est lancé à Marseille et Istres

Combien de temps passez-vous devant un écran chaque jour ? Vous seriez sûrement surpris du résultat si vous additionnez télé, téléphone, tablette et ordinateur... Selon une étude récente de Santé Publique France, les enfants de deux ans passent près d'une heure devant les écrans (56 minutes) alors qu'il est recommandé de les en éloigner avant cet âge-là.

Cinq heures par jour devant un écran pour les adolescents

Le constat s'aggrave en grandissant : 1h20 par jour chez les petits de 3 ans et demi ; 1h34 chez ceux de 5 ans et demi et jusqu'à cinq heures par jour pour les adolescents selon plusieurs études dont celle publiée par Les Echos .

Face à ce constat, plusieurs centres sociaux de Marseille et Istres attaquent le problème de front à partir de ce mercredi.

Un "défi déconnexion" est lancé jusqu'au vendredi 2 juin, par l'union des centres sociaux des Bouches-du-Rhône avec des collèges et lycées au Grand Canet, La Capelette, St Gabriel ou encore St Elisabeth. Cinq centres sociaux sont mobilisés mais aussi un collège et onze écoles maternelles et primaires.

Les participants vont inscrire dans un carnet dédié leur temps d’écran, qu’ils essaient de limiter au maximum. Les centres sociaux et les enseignants proposent des activités alternatives "pour renouer avec la vie en dehors des écrans".

L'idée est bien sûr de réduire ce temps passé devant les écrans pendant une petite semaine. Fanny Lepage est chargée de coordination et de communication à l'association "Lève les Yeux" qui organise le défi. Si les candidats ne parviennent pas à tout couper, il y a quand même des astuces pour limiter sa consommation d'écrans et celle des enfants : "Pas d'écran le matin, pas d'écran pendant les repas ni avant de s'endormir. Il faut garder des lieux sanctuarisés, sans écran, comme la chambre". Trop compliqué de couper votre ado de son téléphone pendant les dîners ? "Tout le monde peut déposer son portable dans une boîte le temps du repas", propose la spécialiste.

"TikTok, Instagram, Snapchat... Je suis sur les réseaux sociaux toute la journée"

Pas simple à écouter ces collégiens d'Henri Vallon et Marie Laurencin, dans le 14e arrondissement de Marseille : "C'est comme une drogue (...) je suis sur TikTok, Instagram, Snapchat... toute la journée". Pour Ines et Mariam le téléphone est devenu un réflexe, jusqu'aux toilettes, dans les transports et même en classe : "Si le cours est nul, je reste sur mon téléphone, sans que le prof me voit". Le soir, à la maison, ne change rien : "La nuit si je me réveille, je prends mon téléphone". Dylan se réveille même en pleine nuit pour jouer : "Je joue jusqu'à six heures parfois...".

Les adultes aussi doivent réfléchir à leur consommation d'écrans et au modèle qu'ils renvoient : "Par exemple en désactivant leurs notifications ou en mettant le mode avion quand on doit se concentrer sur une tâche". Des petites habitudes qui peuvent aider à changer les choses... à défaut de nous faire couper vraiment de nos écrans.