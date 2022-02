Les interventions des pompiers sont en hausse dans le département, avec plus de 47 700 en 2021. Et les trois quarts concernent le secours à la personne. Ce type d'intervention a augmenté de 20% par rapport à 2020. C'est dû en grande partie aux ambulanciers qui sont débordés.

Le téléphone des pompiers du Finistère sonne de plus en plus

Les pompiers finistériens interviennent la plupart du temps pour des "secours à la personne", ça représente 78% de leur activité en 2021. Déjà très majoritaire avant le Covid, ce type de sollicitation a néanmoins augmenté. Et c'est surtout dû à des manques d'ambulances disponibles. Ce qui contraint les pompiers à se déplacer sur des opérations où ils ne sont pas indispensables.

"On est sollicités par le centre 15 qui pilote ce type de mission", rappelle Sylvain Montgénie, le contrôleur général du SDIS dans le Finistère. Et c'est de plus en plus fréquent. "Sur les 6 ambulances que nous avons au centre de secours de Brest, 4 ou 5 sont parfois en opération pour des carences ambulancières. Ça met vraiment à mal notre dispositif opérationnel pour une autre mission, un feu par exemple qui relève essentiellement des sapeurs-pompiers, à laquelle on ne pourrait pas répondre".

Les ambulanciers débordés

Les ambulanciers ne parviennent donc pas à prendre en charge une partie importante de ces opérations de secours, qui retombent sur les pompiers. "C'est aussi, semble-t-il, au niveau de l'obligation vaccinale. Un certain nombre d'agents n'ont pas voulu se faire vacciner et les ambulanciers ont perdu en effectif. C'est un tout", selon Sylvain Montgénie.

Dans ce contexte, le SDIS a plus que jamais besoin de ces 2 200 volontaires. Dans le Finistère, 8 pompiers sur 10 sont volontaires. Le Conseil départemental fait le choix cette année d'augmenter le budget du SDIS de 250 000 euros pour mieux défrayer ces bénévoles. "Ça permet de défrayer trois astreintes jour par semaine au lieu de deux précédemment, détaille Marguerite Lamour, conseillère départemental de Plabennec, qui préside le SDIS. Cette nouvelle disposition est essentielle, puisqu'elle nous permet d'armer une ambulance où il faut trois personnels".

Besoin de nouveaux volontaires

Le département tente aussi de libérer du temps pour les volontaires, via des conventions avec leurs employeurs. Des mises à disposition et des prises en charge des enfants sur les temps périscolaires notamment. Mais même avec ces dispositifs, Sylvain Montgénie, cherche de nouveaux volontaires. Car la grande majorité des 60 centre de secours du Finistère sont composés uniquement de volontaires. Celui d'Huelgoat, par exemple, a de gros besoin de recrutement.