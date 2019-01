Le téléphone mobile ne passe plus à Saint Sauveur Camprieu

La commune de Saint Sauveur Camprieu (Gard) presque coupée du monde depuis un mois. Depuis le 11 décembre, impossible de passer un coup de fil avec son téléphone portable, quelque soit l'opérateur. Le maire et les habitants n'en peuvent plus.

Saint-Sauveur-Camprieu, France

Ce n'est pas la première fois que les 256 habitants de Saint Sauveur Camprieu sont confrontés à une panne de téléphone. Cette fois, c'est le portable qui ne passe plus. Une panne qui dure depuis le 11 décembre. Le maire André Boudes a frappé depuis à toutes les portes, sans résultat pour le moment.

"C'est désolant au 21e siècle d'en arriver là. On a beaucoup de personnes âgées, nous avons dans la commune 600 résidences secondaire, leurs propriétaires n'ont pas de ligne fixe. La Préfecture est avisée, la sous-préfecture aussi. Je me suis entendu dire : on va porter plainte contre la mairie. Or, je n'ai aucun pouvoir dans ce domaine."

André Boudes, le maire de Saint-Sauveur-Camprieu Copier

A Saint-Sauveur-Camprieu, l'opérateur historique, c'est Bouygues. C'est lui qui gère le relais sur lequel sont hébergés les autres opérateurs. Contacté par nos soins ce mercredi, il précise que " ce sont des arbres qui ont poussé et qui ont coupé les liaisons. S'il a fallu autant de temps pour répondre, c'est que ces arbres sont sur le domaine privé et qu'il a fallu contacter les propriétaires pour pouvoir les faire élaguer ". Ce devrait être chose faite ce jeudi.

La panne normalement réparée ce jeudi ?

Cette nouvelle panne pose en tout cas le problème des communes rurales en zone de montagne, souvent situées dans des zones blanches où le téléphone ne passe pas. L'Etat pourtant s'est engagé à ce qu'elles soient couvertes. Dans ce secteur, c'est justement Bouygues qui est chargé de cette mission. Les autres opérateurs dépendent de lui.

" On a l'impression de ne pas être une priorité" Copier

A Saint-Sauveur-Camprieu, on regrette qu'il y ait d'un côté, les annonces et de l'autre, la réalité du terrain. La commune espère tout de même profiter à terme du lplan "très haut débit" déployé par le département du Gard. Si tout va bien, d'ici 2022. Pour les élus, il en va de l'avenir économique de cette partie des Cévennes. Quand on interroge les touristes sur ce qu'ils souhaitent en priorité sur leur lieu d'hébergement, "pouvoir rester connecté" arrive bien souvent en tête.