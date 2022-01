Le télésiège ouvre ce week-end au Col de Rousset dans la Drôme

Les skieurs les attendent avec impatience, ça y est le télésiège et certains téléskis seront en fonction ce week-end du samedi 8 janvier 2021 au dimanche 9 janvier 2021. Dans un premier temps, ces remontées mécaniques seront ouvertes le mercredi et les week-ends.

Le télésiège et certains téléskis du Col de Rousset dans la Drôme fonctionneront ce week-end du samedi 8 janvier 2021 au dimanche 9 janvier 2021. Cette station de ski du Vercors n'avait pas pu ouvrir 100 % de son domaine alpin, car il n'y avait pas assez de saisonniers vaccinés. Finalement deux conducteurs de télésièges ont été recrutés, quatre voltigeurs ont été formés. Dans un premier temps et en attendant l'arrivée de nouveaux saisonniers formés, les remontées mécaniques seront ouvertes le mercredi et les week-ends. Puis à partir du 16 janvier 2021, elles devraient rester ouvertes du mercredi au dimanche. Le directeur des stations de la Drôme espère pouvoir les ouvrir 7 jours sur 7 d'ici février.

Les professionnels de la montagne doivent également s'adapter aux aléas climatiques et l'ouverture de certaines pistes de ski sera conditionnée aux chutes de neige prévues ce weekend. Normalement les deux téléskis du haut pourront tourner, "Econdus" et 'l'Echelette". En revanche, l'ouverture des téléskis qui desservent les pistes de "l'Abreuvoir" et du "Berger" est encore incertaine. Cette semaine il est tombé une vingtaine centimètres de neige sur les stations de la Drôme.

Ce vendredi 7 janvier, les dameuses sont à l'œuvre pour préparer les pistes alpines de la station du Col de Rousset. Pour Marc Oboussier, le Directeur des Stations de la Drôme, le retour du télésiège après un démarrage tardif était très attendu : "c'est une excellente nouvelle car le télésiège c'est la colonne vertébrale de la station qui permet d'amener les gens vers les pistes supérieures. La piste du boulevard pourra redescendre sur la station et c'est déjà un gros point positif. On arrive petit à petit à recruter le personnel et le staff qu'il faut mais c'est vrai que la neige fait partie des aléas et on subit encore un petit peu."