Le Téléthon 2017 semble avoir moins mobilisé que l'an passé dans l'Indre et le Cher

Les chiffres définitifs du Téléthon 2017 en Berry ne seront pas connus avant le mois de mars 2018 mais la première tendance semble moins favorable que l'an passé.

Combien d'argent les bénévoles du Téléthon auront-ils récolté en 2017 dans l'Indre et le Cher ? Les chiffres définitifs des levées de fonds dans nos deux départements ne seront pas connus avant le mois de mars prochain. Mais la première tendance semble moins satisfaisante que l'an passé on parle d'une baisse des dons de l'ordre de 10% cette année dans l'Indre et le Cher. Au niveau national, on tablerait plutôt sur une baisse de 5%.

La météo et Johnny expliquent la baisse

Il y a plusieurs explications à cette baisse notamment la météo pluvieuse et l'hommage télévisé à Johnny Hallyday (près de 7 millions de téléspectateurs ont suivi l'émission sur TF1, 4,4 millions sur France 2). La conjoncture économique et le changement de date pourraient aussi expliquer cette tendance : le Téléthon a lieu normalement le premier week-end de décembre, mais avec le changement de date plusieurs associations ont dû annuler leurs réservations de salles ou reporter leurs animations au dernier moment.

Les premiers chiffres du Téléthon en Berry

A minuit samedi dernier le compteur des dons téléphone et site internet pour le département du Cher affichait 95.162 euros (contre 112 590 euros en 2016 au même moment, soit une baisse de 15 %).

A minuit samedi dernier le compteur des dons téléphone et site internet pour le département de l'Indre affichait 53.137 euros (contre 69.066 euros en 2016 au même moment, soit une baisse de 23 %).

Le Téléthon berrichon avait rapporté l'an dernier en 2016 plus de 700.000 euros : environ 375.000 euros dans le Cher, et environ 326.000 euros dans l'Indre, toutes levées de fonds confondues (le 3637 + le site telethon.fr + les animations sur le terrain).

Vous pouvez encore faire vos dons par téléphone au 36.37 jusqu'au vendredi 15 décembre 17h ou toute l'année sur le site internet telethon.fr