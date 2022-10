Le Téléthon 2022, prévu en décembre, se prépare déjà en Côte-d'Or

Le Téléthon, c'est dans un mois et demi, mais la préparation c'est maintenant ! En Côte-d'Or, on est en plein dans l'organisation de cette 36e édition qui se tiendra les 2 et 3 décembre prochain. Le département est mis en lumière cette année grâce à la ville de Dijon, choisie pour être l'une des quatre villes ambassadrice. On ne chôme pas non plus du côté de Saint-Rémy, près de Montbard, car la commune a été désignée "village Téléthon" de Côte-d'Or. Le programme commence, lui aussi, à se dessiner, avec notamment l'annonce d'un concert d'Eve Angeli pour l'occasion.

Saint-Rémy, "village Téléthon"

L'antenne côte-d'orienne du Téléthon a sacré la commune de Saint-Rémy, village Téléthon 2022 dans le département. Une distinction attribuée chaque année à la municipalité qui fait le plus d'effort pour le mouvement. "On a choisi ce village parce qu'il y a une équipe de bénévoles très impliquée depuis longtemps, qui a vraiment une très grosse motivation et ça nous permet de leur dire merci, explique Aurore Mercey, coordinatrice départementale du Téléthon en Côte-d'Or. On leur dit de ne pas changer leur programme, de rester sur ce qu'ils font habituellement. Mais du coup, le challenge fait que les équipes et les bénévoles veulent en faire un peu plus parce qu'ils sont village Téléthon."

loading

Ce titre de "village Téléthon" est une vraie marque de soutien pour les bénévoles. "Il semblerait que certains aient les yeux brillants et que des larmes ont coulé sur les visages parce que c'est une reconnaissance quelque part cette distinction, raconte Aurore Mercey. C'est une autre ambiance qui va se mettre en place. C'est vraiment une richesse humaine, une aventure vraiment incroyable à vivre."

Les premiers événements annoncés

L'un des événements de ce Téléthon Côte-d'Orien, c'est la venue de la chanteuse Eve Angeli. Elle fera un concert au Pantographe de Venarey-les-Laumes, le 2 décembre prochain. Pour le reste du programme, un grand Repas à Saint-Rémy, des défis culinaires en centre-ville de Dijon et des animations à la piscine olympique.

À Dijon, ville ambassadrice du Téléthon cette année, verra le plateau de France Télévisions s'installer en plein centre-ville pour 30 heures de direct. Tout le programme n'est pas encore totalement ficelé, les organisateurs attendent aussi les associations qui mettent un peu plus de temps à se préparer.