Le Téléthon annulé dans le Val de Morteau en raison des contraintes sanitaires

A défaut de participer à la fête dans le val de Morteau, vous pourrez donner à l'AFM via le 3637

La fête du Téléthon 2021 n'aura pas lieu dans le val de Morteau. Les organisateurs ont pris la décision ce lundi 29 novembre d'annuler l'ensemble des manifestations en raison des nouvelles contraintes sanitaires liées au rebond de la pandémie de Covid-19. Elles devaient être centralisées cette année à la salle polyvalente des Fins samedi 4 décembre.

De nombreuses animations étaient prévues tout au long de la journée: arrivée du Père Noël, cor des Alpes, concerts, choucroute géante, après-midi d'accordéon, marche aux flambeaux, mais le Téléthon dans le Val de Morteau c'est aussi beaucoup de stands tenus par les associations locales, qui proposent des spécialités gastronomiques, huîtres, Champagne, escargots, oeufs au lard, bières, etc, et la vente de ces spécialités représente 80% des bénéfices.

Un risque de faible participation en raison de l'obligation du port du masque en intérieur

Les organisateurs, qui prévoyaient d'accueillir plusieurs milliers de personnes, avaient tout prévu pour le contrôle des pass sanitaires à l'entrée de la salle polyvalente des Fins, mais leur crainte c'est que les visiteurs ne soient "refroidis" par l'obligation désormais imposée de porter le masque à l'intérieur, et que la fréquentation ne soit finalement trop faible . "J'ai eu de nombreuses remontées ces 3 derniers jours de responsables d'associations et de visiteurs potentiels qui me disaient: si c'est pour sortir avec le masque, pourquoi sortir?" explique Patrice Mollier, le coordinateur du Téléthon dans le Val de Morteau.

Pas de fête, mais un don au 3637!

Les organisateurs s'attendaient aussi à ce que la préfecture n'impose une jauge d'ici à samedi. Après avoir sondé les différentes associations participantes et les municipalités concernées, ils préfèrent donc jeter l'éponge, plutôt que de risquer d'être en déficit, voire de développer un cluster. Une décision prise quasiment à l'unanimité des participants lors d'une réunion de crise ce lundi matin. Les organisateurs appellent les habitants du Val de Morteau qui ne pourront pas participer à la fête à faire un don à l'AFM via le 3637.