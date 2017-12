Le Téléthon, ça aide qui finalement ?

Amine, Mourad, Sébastien ou encore Mounia, des centaines et des centaines de malades attendent le week-end Téléthon en Vaucluse. 92.740.769 euros, c’est le montant récolté en 2016. Une somme qui permet de guérir et d’aider les malades en Vaucluse.

Le Téléthon c'est un numéro que tout le monde connaît : le 36-37. En 2016, 250 programmes et jeunes chercheurs ont été financés grâce aux dons.

De plus, 33 essais cliniques sont en cours. Des essais cliniques pour des maladies rares de la vision, des muscles, du sang, du foie, du cerveau, de la peau ou encore du cœur. L’autre aspect du Téléthon c’est aussi l'aide aux malades. Un soutien de tous les jours pour les démarches administratives, l'aménagement de l’intérieur, les fauteuils roulants...

Mais cet argent, il va où ?

Chez Matthis, à Valréas par exemple. Ce jeune homme de 27 ans à une Myopathie de Duchenne. Une maladie qui lui fait perdre ses forces petit à petit. Depuis plus de 10 ans, Matthis ne marche plus, il passe ses journées sur son fauteuil roulant.

D’ailleurs AFM- Téléthon vient de lui fournir un nouveau fauteuil électrique. Un don qui va faciliter la vie ainsi qu'a sa famille : "Avant, je faisais beaucoup de transfert à la force de mes bras entre le fauteuil et la voiture. Mon fils a 27 ans maintenant ce n'est pas évident, il est lourd. Grâce au Téléthon, nous allons pouvoir sortir un peu plus" lance Souad la maman. Plus de 20 000 euros que cette famille ne pouvait pas investir. Le Téléthon a aussi aidé cette famille à adapter sa voiture à l'handicap de Matthis.

"Grâce au Téléthon, nous allons pouvoir sortir un peu plus" - Souad, maman de Matthis

Dans le bureau de Matthis, il y a un micro et des mousses acoustique. Quand il avait encore la force, ce jeune homme faisait du rap et du slam. Une passion qu’il a mis de côté avec sa maladie. Mais il garde en tête les morceaux qu’il a composé. Sa façon de lutter contre la maladie.

Et les dons ? Ça fonctionne comment ?

Pour un don de 100 euros par exemple, huit euros vont dans les frais de gestion, 12 euros dans les frais de collecte, 54 euros pour la recherche, 24 euros pour aider les malades et deux euros pour l'information scientifique.

Les chiffres :