Le Téléthon s'adapte à la crise sanitaire dans le Finistère

Il y a d'abord eu cette mauvaise nouvelle : l'association de Pont L'Abbé qui reverse chaque année 60.000 euros à l'AFM, l'association française contre les myopathies, n'a pas pu organiser les traditionnelles fêtes et autres lotos.

Alors les bénévoles du Téléthon en Finistère-Sud redoutent de ne pas atteindre les 443.000 euros récoltés en 2019. Mais"on a décidé de ne pas lâcher", affirme Marcelle Serrand, à la coordination.

Vente de crêpes réalisées à la maison

"Ce week-end, il y a 43 organisateurs qui font des manifestations sur le Finistère Sud." Et on sait qu'en Bretagne les ventes de crêpes sont un peu les stars de la mobilisation. Mais même ça, ça demande une vraie organisation : _"_C'est compliqué, car ce n’est que sur réservation. Il n’y a pas de salle pour vendre et la manipulation alimentaire est interdite". Pour les repas, ce sont les traiteurs qui sont à la manœuvre, et la distribution se fait en drive.

Mais les bénévoles seront tout de même visibles sur le terrain : "Il y aura des étals, dans les supermarchés par exemple. On va quand même nous voir tout le week-end." C'est l'occasion de donner. Sinon, un numéro gagnant à 4 chiffres, le 3637, ou un don en ligne.