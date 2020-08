Le Téléthon s'invite au camping en Vaucluse pour une campagne de dons

Voilà de quoi donner un avant goût de la mobilisation des 4 et 5 décembre prochains. C'est une première, l'Association française contre les myopathies (AFM) et la fédération nationale de l'hôtellerie de plein air s'associent pour lancer le premier Téléthon des campings. 160 campings sont déjà mobilisés au niveau national, ils sont quatre en Vaucluse.

Lancer de tongues, quizz, concours de pétanque...

Dans les campings volontaires, des olympiades ou des animations sont organisées. Pour participer, les vacanciers versent ce qu'ils veulent, avec un minimum de deux euros qui seront reversés à l'AFM. Au programme, concours de pétanque, tournoi de volley, quizz, les premières animations ont été lancées ce dimanche 9 août.

Dans le Vaucluse, le camping parc Avignon à Vedène organisait des animations pour soutenir la recherche contre les maladies rares. Course à pied, tournoi de pétanque, mais aussi le fameux lancer de tongues. "C'est une première pour nous, on se prend au jeu. Il n'y a pas une grosse mobilisation, mais on espère qu'il y aura une seconde édition dans les campings l'été prochain", explique Jeanine Guindos, gérante du camping Avignon parc de Vedène et marraine de ce Téléthon version été.

Cette opération "les campings font leur Téléthon" a été lancée début août. Elle se poursuit jusqu'à la fin du mois. Pour le moment environ 250 euros ont été récoltés en Vaucluse. Il est possible de faire des dons en ligne également sur le site internet du Téléthon.