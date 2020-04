Le télétravail avec des enfants, un leurre ?

Cela fait plus de deux semaines maintenant que la majorité des Français expérimentent le télétravail. Une nouveauté qui peut prendre l'aspect d'un vrai parcours du combattant, quand on a des enfants en bas âge à la maison.

"Pour les enfants, c'est comme si on était en week-end" - Une maman tourangelle

Marie-Emilie est tourangelle. Son garçon de 2 ans et demi et sa fille de 5 ans ont un peu de mal à comprendre le concept de télétravail. "Pour eux, c'est comme si on était le week-end et qu'ils pouvaient disposer de nous comme ils veulent. Un enfant qui va à la crèche demande beaucoup d'attention et les enfants qui sont à l'école ont des devoirs à faire, donc il faut gérer les devoirs à la maison et c'est très compliqué quand on a aussi le travail à faire à côté".

Des journées qui s'allongent pour assurer toutes les tâches

Alors pour gérer aussi son travail à distance de juriste dans une société d'assurance, elle et son mari ont du réorganiser leurs journées. "Il faut se lever plus tôt pour essayer de travailler avant que les enfants ne se réveillent, on se connecte aussi le soir sur l'ordinateur pour travailler quand ils sont couchés. En dehors de ces temps là, on essaye de gérer comme on peut".

Avec parfois, pas mal d'inventivité. "Les astuces, c'est d'essayer de jouer à la maîtresse. Parfois à l'école, la maîtresse est occupée avec d'autres enfants, donc je donne le travail à faire et je reviens après voir si le travail a été bien fait, ça permet d'avoir un peu de répit !"

Mais malgré tout, elle l'admet, le télétravail avec des enfants à côté n'est pas aussi efficace qu'elle le voudrait. C'était aussi le cas chez Jessica les 15 premiers jours du confinement. Cette maman d'une fillette de 4 ans est gestionnaire de base de données. "Ma tête est à l'affût. Ne serait-ce que parce qu'elle rigole pour quelque chose, ça me donne envie d'aller rire avec elle. Si elle pleure pour quelque chose, ça me donne envie d'aller voir ce qui se passe".

Pour Julien qui est enseignant à Tours, là il y a carrément des activités qu'il ne peut pas assurer avec ses deux enfants en bas âge à la maison, comme l'organisation d'un vrai cours à distance. "Si ma compagne télétravaille également et que j'organise une classe virtuelle de 3 quarts d'heure/1 h, c'est sûr que les enfants vont venir dans le bureau à un moment dire papa qu'est ce que tu fais, pourquoi tu travailles, papa viens jouer avec nous, etc. L'idée, c'est de ne pas être perturbé quand je parle aux élèves".

Et pour beaucoup de ces parents qui télétravaillent, on est de toute façon loin des horaires classiques de bureau, l'amplitude horaire va parfois de 7h le matin jusqu'à 22h le soir.