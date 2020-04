Le télétravail explose avec le confinement : pas toujours possible, jamais facile

La pratique du télétravail concerne un actif sur 5 désormais, selon une enquête Odoxa publiée ce jeudi 9 avril. Conséquence : une charge de travail supplémentaire pour certains et y compris dans les secteurs bancaires ou financiers, tout n'est pas possible à distance. Enquête à Reims.

La pratique du télétravail a explosé en France et concerne désormais un actif français sur cinq selon une enquête Odoxa-Adviso Partners réalisée pour France Bleu. D'après cette enquête, 20% des actifs pratiquent le télétravail à plein temps, et 4% alternent entre télétravail et présence sur leur lieu de travail habituel. Car le télétravail c'est jongler avec la connexion internet capricieuse, les coups de fil très nombreux, ou encore l'impact sur la vie personnelle.

Les échanges de mails font que les dossiers sont plus longs à traiter -- Nathalie, comptable

Nathalie est comptable dans une grande entreprise à Reims et en 3 semaines, elle a appris à s'organiser. Elle n'a pas changé ses horaires de travail mais pour elle, il s'agit de travailler "autrement" : "les échanges de mails font que les dossiers sont plus longs à traiter puisqu'on attend les réponses des collègues et c'est une façon différente de communiquer : faut être très précis dans ses mails et surtout essayer d'être efficace".

On est parti de zéro pour permettre à 900 personnes de faire du télétravail -- Samuel Mathieu, au Crédit agricole Nord Est

A la Caisse régionale du Crédit agricole Nord Est, qui regroupe 2000 salariés dans les agences dans la Marne, les Ardennes et l'Aisne, on est parti de zéro concernant le télétravail. "On partait de zéro vraiment, il n'y avait pas d'accord d'entreprise, donc en 3 semaines on est monté en puissance pour permettre à 900 collègues de faire du télétravail...", explique Samuel Mathieu, secrétaire du CSE Nord Est. Il salue le boulot des 20 personnes du service informatique de la Caisse régionale, qui a permis le déploiement du télétravail. Mais tout ne peut pas se faire à distance.

Une présence sur site souvent maintenue

Même constat pour Quentin Renard qui est à la tête de deux sociétés qui compte près de 250 salariés à Reims, dont Hélium qui fait de la gestion de complémentaires santé. "On avait pas d'organisation technique qui nous permette de continuer à avoir les appels à distance donc on a du maintenir une présence un peu plus forte, et puis on reçoit des justificatifs papier, des chèques qui peuvent pas être traités à distance", explique Quentin Renard, le président d'Hélium.

Vingt personnes, sur 250, continuent d'aller donc sur site. Quentin Renard reconnaît que le service des ressources humaines a fort à faire pour répondre à toutes les situations individuelles. "D'autant que la réglementation bouge beaucoup, donc il faut s'adapter, et c'est donc très difficile de faire des plans", souligne encore Quentin Renard.

"Un fossé se creuse entre les impatients et ceux qui vont moins vite" -- Florence, officier de sécurité informatique

Le défi des services informatiques c'est souvent de rendre les salariés plus autonomes. Pas simple. "Du jour au lendemain, certains se retrouvent seuls devant leur ordinateur, au pied lever et _il faut les conseiller, les soutenir... c'est une charge mentale qui augmente aussi"_, raconte Florence, officier de sécurité informatique notamment pour des maisons de champagne.

Après plus de trois semaines de télétravail, elle a entre 6 et 7 contacts par demi journée en moyenne. Et cette nouvelle façon de travailler révèle une chose selon elle : "un fossé se creuse entre les impatients et ceux qui vont moins vite, sans compter ceux qui travaillent en horaires décalés pour avoir une bonne connexion".