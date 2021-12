Le télétravail plombe les recettes des restaurateurs au marché de Noël de Montbéliard

Entre les restrictions sanitaires sur place, et le télétravail, le Covid modifie les habitudes au Marché de Noël de Montbéliard.

Habituellement prisé par de nombreux salariés lors du déjeuner, le marché de Noël de Montbéliard a moins de succès cette année. Le midi, les allées gourmandes de la Cour Sponeck ou de la Place Velotte sont plus calmes qu'habituellement. La faute au télétravail selon les professionnels.

La baisse de fréquentation se chiffre entre moins 25 et moins 30 % de clientèle le midi. Certains restaurateurs parlent même de moins 50 %. Alain Boutonnet, le coordinateur du collectif Manif'Est, qui organise notamment les stands de vin chaud, constate cet effet télétravail. "Il y a beaucoup moins de fréquentation à l'heure de midi, c'est très significatif, indiscutable. Les salariés qui venaient sur leur temps de pause ne sont plus là. C'est un autre effet du Covid. Tout le monde constate la même chose quand on en discute", explique-t-il.

Les professionnels espèrent donc inverser la tendance pour les derniers jours du marché de Noël. Car globalement, si l'on ajoute la mauvaise météo à l'absence de certains fidèles, la fréquentation globale du marché semble également reculer, de 25 à 30 %.