Le télétravail recommandé par le gouvernement est actuellement en perte de vitesse d'après une enquête CSA

Si près d'un tiers des salariés du secteur privé (31%) pratiquaient le télétravail à temps complet ou partiel en décembre, avec une moyenne de 3,6 jours télétravaillés par semaine et qu'il a plus que doublée en un an, selon une enquête CSA pour Malakoff Humanis sa pratique à 100 % a diminué.

Le nombre de jours télétravaillés a plus que doublé, passant d'une moyenne de 1,6 jour en télétravail fin 2019 à une moyenne hebdomadaire "élevée" de 3,6 jours fin 2020, souligne le groupe mutualiste de protection sociale. Toutefois du printemps à l'hiver 2020, le télétravail à 100% a diminué. Il concernait plus de la moitié des télétravailleurs en mai (52%), mais seulement 45% d'entre eux en décembre, soit 14% du total des salariés.

En parallèle, le nombre de salariés travaillant "à temps complet sur site" a augmenté, selon l'étude, avec 61% des salariés à temps plein dans leur entreprise en décembre, contre "moins d'un tiers entre avril et mai", puis 51% en juin. Les salariés ni sur site tous les jours, ni en télétravail fin 2020 étaient "en chômage partiel à 100%", partagés entre chômage partiel et travail sur site, ou encore "en arrêts maladie".

Le télétravail surtout possible selon les secteurs d'activité

Par secteur d'activité, 62% des salariés des banques/assurances et des services étaient télétravailleurs en décembre. Ils étaient 23% à télétravailler dans le secteur de la santé, 19% dans le commerce et 17% dans l'industrie. Dans le même temps, 76% des salariés de l'industrie travaillaient à temps complet sur site (74% dans la santé, 65% dans le commerce, 36% dans les banques/assurances et 35% dans les services).

Après des mois de télétravail imposé, la satisfaction à l'égard de ce mode de travail_ "a baissé, mais demeure élevée". _ Pour plus de la moitié des salariés (56%) et des dirigeants d'entreprise (52%),la semaine idéale devrait compter "un à trois jours de télétravail".

Un mode de fonctionnement assujetti à la possibilité d'organiser son espace à la maison

C'est le sentiment de Coralie Dumont à l'isle-sur-le-Sorgue. Cette conseillère clientèle dans une société de crédit a pu aménager : " une des pièce de ma maison en bureau dédié à mon travail . C'est une chance contrairement à certaines de mes collègues qui se sont fait un coin dans leur salon ou leur chambre. J'ai acheté un bureau et une chaise de bureau qui soit confortable . Je me sert de mon ordinateur et ma connexion internet mais ma société m'a fourni un double écran, le casque avec micro pour le contact téléphonique avec les clients ainsi que la webcam pour les visioconférences avec ma hiérarchie. Ce qui fait qu'en fin de journée ou à la veille du weekend je ferme la porte et c'est une coupure nette avec l'espace privé.

Je suis moins fatiguée ici , dans un environnement confortable plutôt que sur l'open space où l'on a un brouhaha quotidien . Mais l'inconvénient c'est le manque de relations sociales , on ne voit plus ses collègues et la visio ça ne remplace pas un contact face à face même en distanciel , l'échange avec un café durant la pause. Je pense que l'idéal se serait le télétravail avec un retour sur site un ou deux jours par semaine."

La tolérance au télétravail dépend aussi du tempérament

Toutefois le télétravail n'est pas adapté à tout le monde souligne Stéphane qui depuis un an s'occupe de ses dossiers pour le rectorat d'Aix-Marseille sans quitter sa maison dans le Luberon : "Je n'ai plus une heure de trajet le matin et le soir, c'est aussi intéressant sur l'impact carbone. Toutefois le télétravail correspond aussi à un certain état d'esprit : ça répondra mieux à des individus qui ont une posture plus introvertie et à l'inverse des personnalités plus extraverties c'est à dire qui se ressourcent avec le contact des autres seraient plus en difficulté vis-à-vis de ce mode de fonctionnement quand il est possible au sein d'un service ou d'une entreprise."

Chez les salariés, plus d'un quart (26%) signalaient en décembre un impact négatif du télétravail sur leur santé physique et psychologique. Avec l'instauration mi-janvier du couvre-feu à 18H00, "on risque de voir une nouvelle dégradation de la santé physique perçue par les salariés, déjà beaucoup plus sédentaires en télétravail" souligne l'enquête. Une enquête réalisée du 9 au 31 décembre via internet ou par téléphone auprès d'échantillons représentatifs de 1.280 salariés et 300 dirigeants d'entreprises d'au moins dix salariés du secteur privé.