Le télétravail s'impose en France dopé par les grèves dans les transports

En France, plus d'un tiers des salariés du privé et même jusqu'à la moitié en Île-de-France ont recouru au télétravail pendant les grèves contre la réforme des retraites de décembre 2019, selon une étude CSA pour Malakoff Humanis publiée ce jeudi 11 mars.

Le télétravail s'impose de plus en plus en France depuis les grèves des transports de décembre. Plus d'un quart des entreprises qui n'y avait encore jamais recours s'y sont mis souligne la première étude sur le sujet publiée jeudi 11 mars et réalisée par l'institut CSA pour Malakoff Humanis. L'enquête montre que le télétravail a été dopé par les grèves dans les transports contre la réforme des retraites de décembre 2019. Plus d'un tiers des salariés du privé (34%) et même la moitié de ces salariés en Île-de-France ont eu recours au travail à distance.

36% des salariés incités à télé-travailler en période d'épidémie

L'étude menée du 6 au 15 février n'a pas pu mesurer l'impact du coronavirus, encore à ses prémices, mais 27% des entreprises déclarent avoir déjà incité leurs salariés à télé-travailler en période d'épidémie. Les salariés sont 36% a avoir été encouragé à le faire par leur entreprise afin d'éviter toute contamination ou arrêt de travail. Cela a été le cas lors pour la grippe saisonnière et la gastro-entérite.

Le recours au télétravail a été facilité par les ordonnances Macron de l'automne 2017. Il se fait dans 72% des entreprises sur simple accord avec le salarié (oral, courrier ou par mail) précise l'étude. Il ne peut être imposé au salarié, sauf en cas de "circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure", pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés, selon le code du travail.

60% des salariés pensent qu'ils ne peuvent pas télé-travailler

L'étude portent sur les métiers comme l'assurance et prévoyance qui se prêtent particulièrement au travail à distance contrairement à d'autres secteurs comme le bâtiment ou les professionnels de la santé en particulier les infirmiers. Selon ce baromètre 2019, 60% des salariés d'entreprises de plus de dix salariés pensent que leurs tâches ne se prêtent pas au télétravail. Les plus petites entreprises sont en plus souvent handicapées par leur faible équipement en système de visioconférence.

Réticences des managers

Le télétravail pose toutefois des difficultés en termes de management des équipes pour 47% des dirigeants interrogés par l'enquête, et de sécurité des données pour 44% d'entre eux. 58% des télétravailleurs déplorent un empiétement de la vie professionnelle sur la vie privée et à 51% un risque d'addiction au travail. 40% souffrent d'un sentiment d'isolement, particulièrement si le nombre de jours télé-travaillés est important.

Diminue de moitié l’absentéisme, gain de temps sur les trajets

Côté bénéfices, 93% managers y voient "un meilleur équilibre de vie pour les salariés" mais aussi un gain d'image pour 73% d'entre eux. Le télé-travail contribue également à faire baisser l'absentéisme selon 51% des sondés. De leur coté, 89% des télétravailleurs plébiscitent l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle et à 86% la diminution de fatigue, notamment grâce à la suppression du temps de trajet.

Après une forte progression entre 2017 et 2018, le recours au télétravail se stabilise en France à 30% des salariés en 2019.