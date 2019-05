Le témoignage bouleversant de Katy, une Gardoise battue, violée, prostituée

Nîmes, France

"C'est le décès de ma mère qui a tout fait remonter" témoigne Katy dans les locaux du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles à Nîmes. À 60 ans et encouragée par son mari, elle a finalement décidé de raconter tout ce qu'elle a subi tout au long de sa vie. Un père violent et alcoolique, un viol à l'âge de 10 ans par un ami de la famille et puis la rencontre avec un homme qui va la forcer à se prostituer pendant six ans. C'est grâce au mouvement du Nid (qui lutte contre l'abolition de la prostitution), qu'elle arrive à se réinsérer. "Je suis la femme d'un seul homme aujourd'hui. Paul (son mari depuis 28 ans) m'a appris l'amour".

"Mon mari m'a appris l'amour"

"Les prostituées sont des victimes"

Pour Katy, toutes les femmes peuvent tomber dans la prostitution. "Il suffit simplement de rencontrer les mauvaises personnes et croire à la parole de beaux parleurs qui, en fait, ne sont que des ordures. Toutes les femmes peuvent succomber à ça. En témoignant, dit-elle, j'espère aider toutes les femmes qui sont battues, soumises à la prostitution. Toutes les femmes qui meurent sous les coups. Je souhaite qu'elles prennent exemple sur moi. Tout le monde n'a pas ma force de caractère mais tout ce qui ne tue pas, rend plus fort".

" Ça peut arriver à tout le monde"

"Je suis libre, je ne suis plus une esclave"

C'est avec André Cortial, écrivain-biographe nîmois, qu'elle publie à compte d'auteur : "Les pavés de la soumission". "Un livre, dit-elle, qui l'a rendue libre". Il aura fallu 10 mois d'entretiens pour mettre des mots sur son passé douloureux. Elle présentera son livre mercredi 22 mai à 18h30 à la librairie Biblica à Nîmes en présence de membres du Nid et de la directrice du CIDFF30.

Béatrice Bertrand, directrice du CIDDF 30

Depuis le début de l'année, en France, 51 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint.