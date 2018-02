Carnoules, France

Fanny Bruno, une varoise de 29 ans, a eu un accident de voiture à Carnoules en novembre. Elle est restée coincée 3 jours dans sa voiture, jusqu'à ce qu'un cycliste la trouve. C'est une véritable miraculée.

La jeune varoise vient de passer 3 mois à l'hôpital Sainte-Anne de Toulon en rééducation : "Je suis un peu fatiguée mais je me repose et tout va bien. Je dois me remuscler les jambes parce qu'elles sont faibles. Mais je vais vite commencer la rééducation pour vite sortir d'ici et retrouver ma fille".

"Je n'ai aucun souvenir d'être restée coincée dans ma voiture pendant 3 jours"

La miraculée revient sur l'accident avec émotion : "Je n'ai aucun souvenir de l'accident de la soirée et de 2-3 jours avant. J'ai aucun souvenir d'être restée 3 jours la tête à l'envers, coincée dans la voiture mais c'est pas plus mal si je m'en souviens pas."

Elle raconte aussi son arrivée à l'hôpital : "J'ai demandé pendant plusieurs jours en quelle année on était." Et le soutien d'inconnus après son accident : "Cela m'a impressionnée de voir que des gens qui ne me connaissaient pas m'ont soutenue et ont soutenu ma famille quand j'étais dans le coma. Quand il arrive quelque chose comme ça on se rend de l'amour et de la force que nous apportent les gens. "