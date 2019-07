Le temple du bien manger ouvre ses portes à Montpellier

Montpellier, France

C'est un lieu d'un genre nouveau qui ouvre ses portes ce mercredi soir à 19h au marché du Lez à Montpellier : les Halles du Lez !

Le concept unique en France est inspiré de différentes halles dans le monde notamment le Mercado de Ribeira de Lisbonne. Un lieu convivial avec au centre de grandes tables d'hôtes en bois ou chacun s'installe ou il veut pour manger et tout autour des stands ouverts sur l'intérieur et l'extérieur, il y a 1500 m2 de terrasse. On trouve pêle-mêle, une poissonnerie, un stand de burgers, une épicerie italienne, une tarterie, une boucherie, une fromagerie, un stand de cuisine japonaise et coréenne, un glacier, des pizzas. Il est aussi possible d'emporter les produits comme sur un marché classique.

C'est un laboratoire de cuisine avec une offre mondiale en un seul et même lieu

Jean-Philippe Carrere patron du Bar Basque Copier

Les frères Pourcel ont répondu présent, tout comme le chef Pierre-Olivier Prouhèze ou l'ancien rugbyman Gilles Belzons plus connu sous le nom de bébelle star des halles de Narbonne.

Au total 25 stands et 8 bars ( bar a bière,bar basque, a cocktails ou bar à vin). Le lieu est ouvert 7 jours sur 7 de 10 h à minuit et à partir de novembre il proposera en plus, trois restaurants sur le toit, 1000 m2 sous les étoiles .

Les tables au milieu des Halles pour accueillir les clients © Radio France - Sébastien Garnier

Les stands tout autour des Halles © Radio France - Sébastien Garnier