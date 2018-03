A quelques heures du traditionnel enduro moto et quad, Royère de Vassivière s'apprête à accueillir plus de 2000 personnes : les pilotes et leur entourage, mais aussi un public venu de tous les alentours. C'est une aubaine pour le petit village qui sera en ébullition le temps d'un week-end.

Royère-de-Vassivière, France

A Royère de Vassivière, toute l'année, il y a 600 habitants. Mais le temps d 'un week-end, 600 pilotes de motos et de quads vont investir le village à l'occasion du traditionnel Enduro, qui célèbre sa 20ème édition cette année. "Avec les pilotes, leur entourage et le public, _plus de 2000 personnes seront là ce week-end_" souligne Jean-Jacques Bord, président du Vassivière Club Tout terrain et organisateur de l'épreuve.

Ce week-end, les gîtes sont complets dans les alentours

Résultat : à 20 km à la ronde, la plupart des gîtes affichent "complet", et c'est ainsi chaque année. Marie-Claude Bignaud, propriétaire de 3 gîtes à Royère, le confirme : "j'ai encore des appels de dernière minutes, mais tous mes gîtes sont loués et c'est pareil partout. Chez nous, nous avons le même groupe qui réserve d'année en année dès qu'ils connaissent la date de l'enduro. Ce sont presque devenu des amis".

Je multiplie la production par 3 le temps d'un week-end" - Gilbert, le boulanger de Royère de Vassivière

Des amis pour les uns, et des clients en pagaille pour les autres. Par exemple chez Gilbert, le boulanger : "le pain, les baguettes, les croissants, ... _je multiplie tout par 3 le temps d'un week-end_" se réjouit-il. Certes, Gilbert ne dormira pas beaucoup pendant ces deux jours, mais il le souligne : "déjà qu'il n'y a pas grand monde toute l'année, si on n'en profite pas avec ce genre d'événements, on n'en profitera jamais" !

En effet, à la sortie de l'hiver et au coeur de la (très) basse saison, l'enduro tombe à point nommé pour Royère de Vassivière.