Le film-événement intitulé "Le Temps des Forêts"* est sorti en salles il y a déjà une semaine (sortie nationale le 12 septembre). Il recueille beaucoup d'écho dans la presse. Et suscite aussi de nombreuses questions lors des débats qui suivent certaines projections à travers la France. Le réalisateur, François-Xavier Drouet, habitant du plateau de Millevaches, répondait à 8h15 aux questions d'Alain Ginestet.

Etes-vous surpris que l'on parle autant de votre film "Le Temps des forêts"?

Pas complètement, parce que je sais qu'il répond à une demande qui est un peu dans l'air du temps. D'un côté, il y a un intérêt du grand public pour le thème de la forêt. Par contre, il y a une ignorance totale sur les modes de gestion et d'exploitation de la forêt française, et ce film vient répondre à beaucoup de questions, ou en tous il en pose beaucoup.

Justement, les deux questions que vous soulevez dans ce film, c'est d'abord qu'on ne laisse pas le temps à la forêt de grandir, et d'autre part qu'on plante beaucoup de sapins à la place des feuillus et que ce n'est pas bon...

D'une part, il y a l'industrialisation de la forêt qui monte en intensité, et cela se traduit par un raccourcissement du rythme de la forêt, du Temps de la forêt. Le cycle de rotation des arbres tend à diminuer. L'exemple emblématique du Limousin, c'est le Douglas, qui atteint sa maturité écologique et technique à 80 ans et qu'aujourd'hui on coupe autour de 40 ans, parce qu'on a un outil industriel qui préfère les petits diamètres.

Pour des raisons économiques?

Pour des raisons financières plutôt, parce que là c'est une question de court terme, et économiquement sur le long terme ce n'est pas forcément intéressant. Là, on a mis en place un outil industriel qui préfère les petits diamètres et qui veut arbres standardisés et uniformes, et on veut adapter la forêt française à cette outil. Cela va se traduire par la mono-culture de résineux. En Limousin, 9 arbres sur 10 qui sont plantés sont des résineux, parce que le feuillus est plus compliqué à traiter, donc on l'a abandonné.

Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Redonner du temps à la forêt?

D'abord revenir à des circuits courts, relocaliser cette économie qui est partie loin de la forêt: on fait faire aux arbres des centaines de kilomètres, la sylviculture est aussi pilotée aujourd'hui depuis les grandes villes, elle ne l'est plus depuis les territoires. On fait des schémas où il faut des forêts extrêmement simples, prévisibles, qui peuvent rentrer sur un tableau Excel. Il faut enfin renouer un lien direct avec le consommateur, car aujourd'hui il est très difficile quand on achète du bois de savoir d'où il vient et dans quelles conditions il est scié. Il y a d'autres manières de gérer la forêt, des méthodes plus douces, et qui sont sur le long terme plus intéressantes sur le plan économique. Il faut que l'outil industriel s'adapte à la forêt, et pas l'inverse. Sinon, on n'aura plus qu'une mon-culture sur tout le pays, et on y perdra sur le plan écologique, paysager, mais également économique.

* Prix de la semaine de la Critique au Festival de Locarno