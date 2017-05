Le terminal pétrolier Rubis bloqué à Grand-Quevilly près de Rouen

Le terminal pétrolier Rubis à Grand-Quevilly à côté de Rouen est bloqué depuis 3 heures du matin ce mardi. Un blocage dans le cadre d'un appel à la grève des conducteurs de camions-citernes de matières dangereuses. Ils demandent de meilleures conditions de travail.

La grève des conducteurs de camions transportant des matières dangereuses prend de l'ampleur en Normandie ce mardi matin. Le terminal pétrolier Rubis à Grand-Quevilly est bloqué depuis 3h ce matin dans le cadre d'un mouvement de grève national lancé par la CGT depuis vendredi.

Les chauffeurs réclament une amélioration de leurs conditions de travail. La CGT demande notamment une durée journalière de travail maximale de 10 heures, un suivi médical semestriel spécifique, un taux horaire minimal de 14 euros de l'heure et un treizième mois.

La Seine-Maritime, département stratégique

Stratégique d'abord parce que la Seine-Maritime est le 1er département routier en terme d'effectif et de tonnages transportés. Stratégique ensuite parce que le département compte 2 raffineries et 2 dépôts pétroliers. Rubis, le terminal pétrolier de Grand-Quevilly bloqué ce mardi matin. Cette localisation lui permet d’être un point d’importation et de distribution très proche de grands centres de consommation comme la région parisienne

Le dépot pétrolier de la CIM au Havre également. Cette PME avait eu une importance capitale lors de la mobilisation contre la loi travail. La CIM alimente en kérosène les aéroports parisiens et reçoit 40% des importations de pétrole brut en France

Deux des plus grosses raffineries françaises

Les raffineries Total à Gonfreville l'Orcher, la plus grosse en France et la raffinerie Exxon à Notre-Dame de Gravenchon, la 3e plus importante du pays. 90% de leur approvisionnement en carburant se fait via pipe line donc une grève des conduteurs de camion-citerne n'aurait qu'un impact limité sur l'activité.