Le terrain de foot de Villeneuve-lès-Maguelone squatté par des gens du voyage

Une communauté de gens du voyage a investi, ce dimanche, le terrain de football de Villeneuve-lès-Maguelone. Ils sont entrés par effraction et refusent de partir. La mairie a enclenché une procédure judiciaire mais en attendant, les jeunes du club de foot ne peuvent plus jouer.

"Ils ne pensent qu'a eux. Ils ne voient même pas que derrière il y a un club de foot et des enfants qui jouent et qui prennent du plaisir à ça", regrette, dépité, Gabriel, 12 ans. Comme lui, les habitants de Villeneuve-lès-Maguelone ont eu la surprise de voir le terrain de foot de la commune investi par des dizaines de caravanes ce dimanche. Une communauté de gens du voyage a forcé le portail pour s'y installer.

"Ils ont installé une piscine au milieu du stade, ils font de la moto électrique sur l'herbe comme si c'était un terrain de cross", lâche Hugo, 13 ans, lui aussi licencié à l'Union Sportive Villeneuvoise (USV). "Ça ne se fait pas, tout simplement", dit encore Milan, 13 ans. Oui parce que le premier impacté par ce squat, c'est le club de foot.

"Ce n'est pas un camping" — Alexandre Perea Amat, président de l'Union Sportive Villeneuvoise

"On ne pourra pas tenir nos engagement avec d'autres clubs sur un tournoi. La préparation de la saison prochaine est aussi perturbée car il n'y a pas de terrain et qu'il est impraticable maintenant", explique le président de l'USV Alexandre Perea Amat. "Ce n'est pas un camping. Et encore au camping, on paie pour s'installer, on demande l'autorisation", lâche-t-il encore, amer.

Reportage à Villeneuve-lès-Maguelone devant le stade de foot investi par des gens du voyage Copier

Plusieurs dépôts de plaintes

Pour entrer, la porte réservée aux pompiers a été forcée, puis ces gens du voyage se sont connectés au générateur électrique et à la borne incendie pour avoir de l'eau. "La mairie, la métropole et la régie des eaux ont donc porté plainte", annonce Véronique Négret, la maire de Villeneuve-lès-Maguelone. "Ils ne peuvent pas rester sur un équipement public pour leur simple usage privé", enrage l'édile de la commune. "La police municipale et la gendarmerie sont arrivées très vite sur place mais ont décidé de les laisser entrer pour garantir la sécurité sur la route puisque qu'un énorme bouchon s'était formé en ville", explique la maire de la commune.

L'entrée au stade réservée aux pompiers a été forcée pour que les nombreuses caravanes puissent s'installer sur le gazon. © Radio France - Bastien Thomas

Pourtant, des solutions ont été proposées. "Dès dimanche, la préfecture a proposé l'aire de grand passage de Mauguio mais leur porte-parole a considéré que le terrain était indigne pour accueillir toutes les familles", raconte la maire de Villeneuve-lès-Maguelone. "On a donc proposé celle de Fabrègues qui est récente mais la aussi, il a considéré que ce n'était pas digne", dit-elle encore.

Des solutions ont été proposées à ces gens du voyage explique Véronique Négret, la maire de Villeneuve-lès-Maguelone Copier

Pour l'instant, le terrain (ce mardi 14 juin), le terrain est encore occupé. "Mes services sont donc en train de finaliser un référé que nous allons déposer au juge administratif pour demander une expulsion, je l'espère, avant la fin de la semaine", poursuit Véronique Négret. Une audience doit se tenir ce jeudi 16 juin dans l'après-midi.